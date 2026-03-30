Buscan a una niña de 5 años desaparecida hace 3 días en Río Gallegos La Policía de Santa Cruz activó un operativo para encontrar a CC y pidió colaboración urgente a la comunidad. La menor desapareció el 27 de marzo en Río Gallegos y su caso ya figura en el sistema oficial de personas extraviadas.

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La Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de CC, una niña de 5 años que desapareció el pasado viernes 27 de marzo en la ciudad de Río Gallegos. La denuncia ingresó en la División Comisaría Quinta, que tomó intervención inmediata.

El caso tomó estado público a través de canales oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz bajo la consigna #TeEstamosBuscando, con el objetivo de ampliar la difusión y sumar datos que permitan localizar a la menor.

Luego de eso, el padre se presentó en el área de Niñez con la hija.

Según pudo saber La Opinión Austral, la niña se encontraba junto a su padre desde el viernes. La situación se dio en un contexto de inminente intervención de la Secretaría de Niñez, que debía garantizar los derechos de la menor.

De acuerdo a la información recabada, el progenitor no se puso inicialmente a disposición de las autoridades con el objetivo de evitar una posible restricción en el contacto con su hija.

Datos clave para identificar a la niña desaparecida en Río Gallegos

Según informaron las autoridades, CC vestía al momento de su desaparición una remera color verde agua y una calza azul. Estos elementos resultan fundamentales para facilitar su identificación en la vía pública.

Pedido urgente a la comunidad

La Policía había remarcado que cualquier información, por mínima que parezca, podía resultar determinante para encontrar a la niña. Por ese motivo, solicitó a la población que se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Además, el caso se encontraba publicado en el Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX), donde se actualizan los avisos oficiales.

Cómo aportar información

Las autoridades habilitaron distintos canales para recibir datos que ayuden a localizar a la menor. Entre ellos, el sistema web oficial de personas extraviadas y un canal de difusión por WhatsApp.