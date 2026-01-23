Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vivienda ardió en llamas el jueves por la noche en una zona céntrica de Río Gallegos y, aunque no hubo personas lesionadas, el caso encendió la alarma por la presunta intencionalidad del fuego. Un registro fílmico al que accedió la prensa ubica a un joven en la escena instantes antes de que comenzara el siniestro, mientras la Justicia avanza con medidas investigativas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el episodio se registró cerca de las 22:30 en la intersección de Pasteur y Pasaje Méndez, un sector urbano de tránsito frecuente, donde el movimiento habitual de la noche se vio abruptamente alterado por la presencia de humo y el despliegue de sirenas. Personal de la División Cuartel Central acudió de inmediato ante el llamado de emergencia por un incendio de vivienda que, por su magnitud, requirió un operativo ampliado.

Un incendio de gran magnitud afectó una vivienda céntrica de Río Gallegos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La complejidad estructural del inmueble obligó a los bomberos a trabajar con tres líneas de ataque, utilizando mangas de 45 y 38 milímetros para sofocar las llamas y realizar tareas de enfriamiento. A la intervención se sumaron efectivos de la División Cuartel Uno y un camión cisterna de la Municipalidad, en un trabajo coordinado que permitió controlar el fuego y evitar su propagación a propiedades linderas, un riesgo latente en zonas edificadas de manera continua.

Una autobomba en inmediaciones a la morada. FOTO: PRIMICIAS SANTA CRUZ

Fuentes intervinientes indicaron que la vivienda se encontraba sin servicios básicos, un dato relevante para las pericias, ya que descarta de manera preliminar hipótesis vinculadas a fallas eléctricas o de gas. Una vez extinguido el incendio, tomó intervención la División Pericias para establecer con precisión las causas del inicio del foco ígneo.

En el lugar también estuvieron presentes la Jefatura del Cuartel Central, efectivos de la Comisaría Segunda, personal del Cuartel 1 de Bomberos y el Departamento de Emergencia Social de la Municipalidad de Río Gallegos, que actúa en situaciones donde se evalúan posibles consecuencias habitacionales o sociales derivadas del siniestro.

Con el correr de las horas, la investigación dio un giro significativo. De acuerdo con información recabada por este medio, los primeros indicios apuntan a un origen intencional. A esto se suma un elemento clave: un registro de cámara de seguridad ubicado a pocos metros de la vivienda afectada.

Un móvil de la Guardia Urbana cortando el tránsito en la zona. FOTO: PRIMICIAS SANTA CRUZ

El metraje, de algo más de cuatro minutos, muestra a un joven que llega en bicicleta, se retira, regresa minutos después y se dirige hacia la parte posterior del terreno. Instantes más tarde, se observa la aparición de una llama detrás de una estructura. El joven se aleja del lugar y, segundos después, el fuego se expande con rapidez, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del centro.

Amplio despliegue de bomberos por un incendio céntrico.

Este material ya se encuentra en manos de los investigadores y será determinante para orientar las medidas judiciales. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Gerardo Giménez. Las averiguaciones son llevadas adelante por el Servicio Especial de la Comisaría Segunda y la División de Investigaciones(DDI), que trabajan en la toma de testimonios y el análisis de evidencia. No se descartan allanamientos ni detenciones en las próximas horas.

En este caso, según las fuentes consultadas, no había personas dentro de la morada al momento del siniestro, lo que evitó una tragedia mayor.