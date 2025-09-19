Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito se registró este viernes en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del paraje Lemarchand (km 2174), y dejó como saldo a una persona lesionada que debió ser trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 13:40, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike intervino en el hecho. En el lugar se constató el choque entre un Volkswagen Voyage, conducido por un hombre de 34 años acompañado por una mujer de 35, y una Ford Ranger perteneciente a una empresa privada, guiada por un hombre de 67.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del vehículo menor sufrió heridas leves y fue trasladada en ambulancia al nosocomio de la capital santacruceña, donde recibió atención médica y estudios, permaneciendo fuera de peligro.

También trabajó en el sitio personal de la División Cuartel 7 de Bomberos de Puerto Santa Cruz, quienes aseguraron la zona y desconectaron la batería del auto para evitar riesgos adicionales. Las actuaciones correspondientes fueron recepcionadas por la dependencia interviniente.

Accidente en Santa Cruz movilizó a bomberos y servicios de emergencia.

Leé más notas de La Opinión Austral