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Un hombre de 32 años, oriundo de Santa Cruz, fue detenido durante un operativo de control vehicular realizado por la Policía de Catamarca, luego de comprobarse que sobre él pesaba un pedido de detención vigente emitido por la Justicia santacruceña en el marco de una investigación por un presunto delito de abuso sexual.

La captura se concretó alrededor de las 22:55 del lunes en el puesto caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 60, en el departamento La Paz. Allí, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial desarrollaban controles de rutina sobre vehículos e identificación de personas cuando detectaron que uno de los ocupantes era intensamente buscado por la Justicia de Santa Cruz.

El procedimiento permitió poner fin a la situación de un hombre que había salido de la provincia mientras continuaba vigente una orden de captura en su contra.

Un control de rutina permitió descubrir que era buscado por la Justicia santacruceña

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país se pudo saber que todo comenzó cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux para efectuar las verificaciones habituales.

La detención ocurrió durante un control en uno de los límites de Catamarca. FOTO: AHORA CATAMARCA

Durante la identificación de sus ocupantes, los efectivos consultaron la base de datos del sistema informático policial y constataron que uno de ellos registraba un pedido de detención activo.

La orden había sido emitida por el Juzgado Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz, en el marco de una causa vinculada al presunto delito de abuso sexual.

Una vez corroborada la vigencia de la medida judicial, los policías procedieron inmediatamente a la aprehensión del hombre, cumpliendo con el protocolo previsto para este tipo de procedimientos.

Trasladado a una dependencia

Luego del arresto, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Departamental Recreo, donde quedó alojado mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.

El prófugo fue trasladado a la Comisaría de Recreo. FOTO: CATAMARCA ACTUAL

La intervención quedó en manos de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial de Catamarca, organismo que comenzó a coordinar las diligencias necesarias junto con las autoridades judiciales de Santa Cruz para avanzar con el proceso y definir los pasos vinculados a la extradición o traslado del detenido hacia la provincia requirente.

En paralelo, la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaba fue secuestrada preventivamente y quedó a disposición de la Justicia hasta tanto se determine su situación procesal dentro de la investigación.