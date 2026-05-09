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La incertidumbre y la angustia crecen con el paso de los días en Río Gallegos. Desde el pasado 20 de abril, nada se sabe del paradero de Aníbal Eduardo Cepeda, el jubilado petrolero de 72 años cuya desaparición mantiene en alerta a toda la comunidad santacruceña y moviliza un amplio operativo policial que continúa desarrollándose incluso bajo las intensas lluvias que afectan a la capital provincial.

Mientras la búsqueda avanza en distintos sectores de la ciudad y zonas periféricas, una serie de elementos hallados en los últimos días comenzó a sumar interrogantes a una causa que, lejos de esclarecerse, parece volverse cada vez más compleja. Entre esos puntos, uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la utilización de la tarjeta de débito perteneciente al hombre desaparecido.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes consultadas en la investigación, el martes pasado por la noche dos personas fueron demoradas luego de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Cantarutti. Los procedimientos se concretaron tras detectarse movimientos vinculados a la tarjeta bancaria de Cepeda.

De acuerdo a la información obtenida, la Policía había solicitado previamente a las entidades bancarias que emitieran alertas automáticas en caso de registrarse movimientos con las tarjetas del jubilado desaparecido. Ese mecanismo terminó activándose cuando se realizó una compra con una de las tarjetas.

Se están realizando también operativos con equinos, drones institucionales y gomones semirrígidos. FOTO: POLICIA DE SANTA CRUZ.

La situación permitió orientar rápidamente las averiguaciones hacia las personas que habían utilizado el plástico. Con el correr de las horas trascendió que los hombres habían encontrado el DNI y la tarjeta de débito de Cepeda, motivo por el cual fueron identificados y posteriormente liberados mientras la Justicia continúa analizando las circunstancias del caso.

Sin embargo, el episodio profundizó el misterio alrededor de la desaparición del vecino riogalleguense y abrió nuevas líneas de investigación para determinar cómo esos elementos terminaron en poder de terceros y si existe alguna conexión directa con el paradero del hombre buscado.

La causa es seguida por el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, actualmente subrogado por el juez Gerardo Giménez, mientras que la denuncia por desaparición fue radicada oportunamente por la esposa de Cepeda.

En paralelo a las actuaciones judiciales, la Policía de Santa Cruz mantiene desplegado un importante operativo de búsqueda supervisado por las Superintendencias de Seguridad, Bomberos y Judicial e Investigaciones. La coordinación general está a cargo de la Dirección General Regional Sur y la Dirección General de Operaciones Policiales.

Los rastrillajes se intensificaron durante las últimas jornadas pese a las difíciles condiciones climáticas. Las lluvias persistentes y el terreno embarrado complicaron las tareas de búsqueda en distintos puntos de Río Gallegos, aunque los operativos no fueron suspendidos.

Participan efectivos policiales que realizan recorridos a pie, patrullajes en móviles oficiales y operativos con equinos, drones y gomones semirrígidos. También colabora activamente la Dirección Provincial de Protección Civil, aportando recursos humanos y apoyo logístico para ampliar el radio de búsqueda.

Agentes en el procedimiento de la calle Cantarutti. FOTO: LA OPINIÓ AUSTRAL

Uno de los sectores donde se concentró la atención en las últimas horas fue la denominada Meseta Verde, ubicada en cercanías del cementerio. Allí fueron encontrados restos de un celular, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente si pertenece a Cepeda o si podría estar vinculado a las personas que utilizaron la tarjeta de débito.

La situación generó aún más expectativa debido a que, apenas a unas cuadras del lugar donde apareció el teléfono, también se encontró una caja de zapatillas abandonada, elemento que ahora forma parte de las actuaciones investigativas.

Mientras tanto, familiares del hombre desaparecido comenzaron a llegar desde el norte del país para sumarse a la búsqueda y acompañar a la familia en medio de días cargados de angustia e incertidumbre.

Fuentes cercanas al caso señalaron además que Cepeda atravesaba una delicada situación económica vinculada a deudas personales, un dato que también está siendo evaluado por los investigadores para intentar reconstruir el contexto previo a su desaparición