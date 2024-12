Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tragedia que aún resuena en Río Gallegos con la misma intensidad del primer día ha marcado un antes y un después en la vida de la familia Matulich. Hace casi un año, Brianna, una joven de 17 años, perdió la vida de manera brutal e injusta tras ser embestida por un conductor ebrio que corría una picada en la Autovía 17 de Octubre.

El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2023. En un instante, un coche que participaba de una carrera ilegal a gran velocidad arrolló a Brianna, quien murió de manera instantánea debido al impacto. El responsable de la colisión, Esteban González, se encuentra actualmente procesado y detenido en la Unidad Penitenciaria N°2, a la espera del juicio, que, según estimaciones, se llevará a cabo en el año 2025.

Esteban González se encuentra detenido en la UP N°2 (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

A casi un año de la tragedia, la familia Matulich sigue esperando una condena que haga justicia por la muerte de Brianna, pero también un cierre para su doloroso proceso de duelo. Sin embargo, la espera se prolonga y la angustia de los familiares y amigos sigue siendo insoportable. Este caso ha marcado a una comunidad que, al igual que los Matulich, vive la desesperación de no encontrar respuestas ante la impunidad.

Jorge Matulich, padre de Brianna, escribió una carta profundamente conmovedora que compartió en sus redes sociales. En ella, expresó lo que siente, la angustia que lo embarga y las expectativas que tiene respecto al juicio que se llevará a cabo el año próximo. “Hola hija, hace casi un año que no estás. Quisiera contarte lo mucho que te extrañamos tus hermanas, hermanos, sobrinas/os, la abu, mamá, amigas/os y yo…” comienza la carta.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los momentos más dolorosos de este último tiempo para la familia fue la entrega simbólica del diploma de egreso de Brianna, quien estaba a punto de terminar sus estudios en el colegio secundario. “Recibimos simbólicamente tu diploma de Egreso y si bien es cierto que nos alegramos por los logros de tus compañeros/as del colegio, también sentimos tristeza y nostalgia porque vos no pudiste recibir y disfrutar por lo que tanto esfuerzo y esmero habías hecho.”

“Aunque estamos destruidos por dentro, aun nos quedan fuerzas para continuar… porque aunque vos no lo creas, muchas personas nos dan su muestra de apoyo para no decaer, los que siempre nos conocieron y gente que hace un año no nos conocían, con un simple mensaje o llamado nos muestran su solidaridad. Solo quiero decirte que esta será la Navidad más triste de mi vida y espero verte en mis sueños con tu hermosa sonrisa”