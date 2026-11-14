Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de Gabriel Trujillo Herrera volvió a reclamar justicia por la muerte del subcomisario de la Policía de Santa Cruz y pidió que se modifique la calificación legal de la causa. A través de una carta abierta dirigida a los fiscales Gustavo Quiroga y Martín Sebastián Serna, agente fiscal subrogante, y al juez Marcos Pérez Soruco, solicitaron que el expediente sea encuadrado como homicidio simple con dolo eventual.

Los familiares expresaron el dolor que atraviesan desde la pérdida del efectivo policial y cuestionaron que un hecho de semejante gravedad pueda quedar bajo una calificación que, según manifestaron, podría derivar en una condena de ejecución condicional, sin que se analice debidamente una eventual responsabilidad penal mayor.

Julio, el padre, recordó el cariño que sembró Gabriel en otros. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Nos dirigimos a ustedes para pedir que se revea la calificación legal de la causa por la muerte de Gabriel Trujillo Herrera”, señalaron al comienzo de la carta.

Uno de los principales argumentos del reclamo está relacionado con las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. La familia sostiene que “Quien decide conducir después de consumir alcohol y marihuana y salir a la ruta conoce o no puede desconocer el peligro para los demás”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron que no consideran lo ocurrido como un simple accidente, sino como una conducta que, a su entender, puso en riesgo la vida de terceros y terminó con la muerte de Gabriel.

La familia de comisario Gabriel Trujillo de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El reclamo de la familia ante la Justicia

En la carta, los familiares aclararon que no buscan privilegios, sino que se investiguen todas las circunstancias del hecho y se valoren las pericias y los elementos probatorios incorporados a la causa.

“Exigimos que se investiguen todas las circunstancias y se valoren las pericias y las pruebas en su totalidad y se aplique la calificación que verdaderamente corresponda a los hechos”, manifestaron.

También hicieron referencia al impacto que la muerte de Trujillo provocó en su entorno familiar. Recordaron que detrás del expediente hay padres que perdieron a su hijo, hermanos que perdieron a un hermano y un niño que deberá crecer sin su papá.

“Detrás de este expediente hay una familia destruida por el dolor”, expresaron, al tiempo que pidieron que los representantes judiciales estén a la altura de la gravedad de lo sucedido.

El subcomisario Gabriel Trujillo, falleció el martes 2 de junio de 2026.

La muerte del subcomisario Gabriel Trujillo

Gabriel Trujillo Herrera tenía 39 años y se desempeñaba como subjefe de la Unidad de Prevención Barrial de la Policía de Santa Cruz en Caleta Olivia.

El hecho ocurrió a fines de mayo de 2026, cuando circulaba en motocicleta rumbo a cumplir un servicio adicional de seguridad y fue embestido por un automóvil conducido por Cristian Alonso, de 25 años.

Como consecuencia del impacto, el efectivo sufrió lesiones de extrema gravedad y un daño cerebral irreversible. Permaneció internado en estado crítico hasta que el 2 de junio se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los datos difundidos durante la investigación, los estudios toxicológicos determinaron que el conductor tenía 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre. La familia también sostiene que deben contemplarse las circunstancias posteriores al choque y la totalidad de los testimonios y pericias.

En el marco de la causa, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia dispuso que el conductor continúe el proceso judicial en libertad, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los familiares.

Convocatoria a la comunidad

Hacia el final de la carta, la familia convocó a los vecinos de Caleta Olivia, a los integrantes de la Policía de Santa Cruz y a toda la comunidad santacruceña a acompañar su pedido de justicia.

“Que nuestro pedido de justicia sea escuchado”, expresaron.

Además, solicitaron que la carta sea compartida y difundida en las redes sociales para visibilizar el reclamo.

“Ninguna familia debería tener que luchar de esta manera para que la muerte de un ser querido no quede impune”, concluyeron.