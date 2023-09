El crimen brutal, premeditado y cargado de alevosía contra el comerciante de Río Gallegos, Vicente Maillo, va camino a encontrar justicia de manera definitiva, luego que el Recurso de Casación interpuesto por la defensa de los condenados, tras la sentencia a perpetua dictaminada por la Cámara Criminal, fuera rechazado.

Sin embargo, aún no puede considerarse que la sentencia esté completamente firme, ya que los cuatro acusados por el crimen, la viuda Susana Reina, los hijastros José y Luis Maillo, y el sicario Christian Etchebarne, tienen la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual se considera un “recurso extraordinario“, raramente otorgado.

Con esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, firmada el 12 de septiembre pasado, podría considerarse que se agotaron las instancias provinciales de apelación. En el escrito, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se resolvió “rechazar los recursos de casación interpuestos…”, por el Dr. Carlos Alberto Telleldín, “en su carácter de abogado defensor de Susana Reina y Luis Maillo; la Dra. Sabrina Burrueco Mansilla en su carácter de abogada de José Maximiliano Maillo; y por el Dr. Víctor Robles en su carácter de abogado defensor de Cristian Javier Etchebarne“. Por su parte, en el artículo segundo de la misma resolución, confirmó la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

El caso

Desde un primer momento, el crimen de Vicente Maillo había dejado perplejos a los riogalleguenses. Había ocurrido la madrugada del 16 de noviembre del año 2017, cuando el comerciante dormía. Lo que en principio se consideró como un robo seguido de muerte, se transformó en una novela macabra donde estaban implicados los integrantes de su círculo familiar.

A la policía no le cerraba la versión de Susana Reina. A los familiares de Vicente, tampoco. Con el paso de las horas, las sospechas empezaron a convertirse en pruebas y a los integrantes del “clan” no les quedó otra que confesar en sede policial. Es que Susana había sido atada de pies y de manos por una persona que -según ella- les había hecho una “entradera” para robarles; pero no tenía signos de ataduras en sus brazos ni pies.

Las coartadas se cayeron un tras de otra. Sin embargo, como si ya los hechos no tuvieran características de policial negro, la suegra de Vicente, María del Carmen Espiritoso (83 años) y con una enfermedad terminal, se adjudicaba la autoría intelectual del crimen.

Los hechos se precipitaron y prácticamente en los primeros días de investigación, el crimen quedó resuelto. Incluso, al poco tiempo cayó el sicario contratado por los hermanos Maillo y Susana Reina, para cometer el crimen: Cristian Javier Etchebarne, un joven de la provincia de Buenos Aires.

Pasaron los años y pandemia por el Covid-19 mediante, el juicio se postergó hasta el 2021, donde finalmente la justicia provincial condenó a prisión perpetua a la viuda y los dos hijastros del comerciante. También al ejecutor material de ese plan macabro. El móvil también quedó bastante claro desde el inicio: la codicia por la herencia.

Fue más precisamente el 25 de marzo del 2021, cuando la viuda Susana Reina, sus hijastros José y Luis Maillo, y el sicario Christian Etchebarne fueron enjuiciados y condenados por la Cámara Criminal a perpetua por el tribunal conformado por Enrique Arenillas, Jorge Yance y Joaquín Cabral, a raíz de las pruebas que se encontraron en torno al plan para terminar con la vida de Vicente.

Tras esto, el abogado de la familia condenada, Carlos Telleldín realizó dos pedidos de apelación de la sentencia, la primera para Susana Reina y Luis Maillo, y el restante para liberar a José. Todos esos intentos fueron rechazados. A casi 6 años de cometido este brutal asesinato, uno de los más recordados por su crueldad y engaño, el caso está a punto de cerrarse de manera definitiva. Podrá decirse que Vicente está más cerca de descansar en paz, pero nadie podrá devolverle la vida arrebatada, indefenso mientras dormía, por verdugos que conocía desde mucho tiempo antes de dar el último respiro.