8 días sin saber de él, una familia y una comunidad esperando saber sobre su paradero. Se trata de Gabriel Mileca quien fue visto por última vez en la mañana del sábado pasado, tras abandonar de manera voluntaria el Centro de Salud Mental.

Gabriel es trabajador de Distrigas pero tiene pasado en Vialidad Provincial y en el área de Pesca quien estaba atravesando problemas personales y laborales, quien fue visto por última vez en la zona de la obra del nuevo Camping Provincial, en la zona norte de la capital de Santa Cruz.

Más allá del punto cero donde fue visto por última vez Mileca, las tareas se extendieron por todo el casco urbano y la periferia de Río Gallegos. Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que, con los trabajos realizados por las fuerzas de seguridad y voluntarios, se les pidió que tomaran captura de los recorrido para poder recopilarlos.

Gabriel Mileca junto a su hija. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Tenemos un experto en informática que junta todas las imágenes para poder ubicarlas en un mapa y ver que zonas no han sido rastrilladas” reveló una alta fuente investigativa consultada por este diario sobre las tareas que se hacen incansablemente desde el primer día en busca del vecino.

La causa está en manos del Juzgado de Instrucción N°3. El juez Gerardo Giménez sigue atentamente todas las tareas que se realizan a diario, mientras la luz solar permite que se realicen. En el medio, tablas de mareas marcan que, en los próximos días, la marea crecerá y podría haber novedades, explicaron expertos en la materia.

Un móvil de Policía como consigna en la zona cero. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En las últimas horas, en la jornada del sábado durante un rastrillaje, se encontraron restos óseos cerca de Pescazaike. La noticia alertó a la comunidad pero no se trataría de Mileca ya que los tiempos no cerrarían. Fuentes consultadas por este diario indicaron que se trataría de un fémur de una persona, “estaba como clavado en la arena, posiblemente de pueblos originarios” indicó la misma fuente descartando que pudiese tratarse de otra persona desaparecida en el mediano plazo en Río Gallegos. De igual manera, el personal especializado secuestró el resto por orden del magistrado de turno este mes.

El secretario penal Pablo Benítez y, detrás, el juez Gerardo Giménez hablando con un comisario. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En el mismo sentido, también el sábado, agentes de Angirü Adiestramiento realizaron un trabajo en la zona cero donde fue visto por última vez Gabriel. Según pudo saber La Opinión Austral, el can Iru fue liberado por las inmediaciones hasta que se adentró en el agua de la costanera.

“El perro se metió al agua, es una marcación. Puede ser que haya alguna prenda, es el segundo recorrido. Mi perro se metió pero salió porque se lo llevaba la correntada” indicó el especialista sobre el trabajo realizado por el can.

A raíz de este indicio, el magistrado interviniente ordenó un rastrillaje con gomones que fue realizado por el personal de Bomberos. Se realizaron en dos tandas; uno por la mañana alrededor de las nueve de la mañana, tal como pudo verse en las redes sociales de LU12 AM680 y el restante después de las cuatro de la tarde, en el lugar donde el perro había realizado la marcación. Lamentablemente, con el mismo resultado: negativo.

Uno de los tantos rastrillajes que luego son recopilados por las autoridades. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Como último dato, este diario pudo saber que surgió una versión que, en la noche del sábado, el vecino habría sido visto en los 400 Departamentos, precisamente, en aquellos que habían quedado abandonados desde el incendio que se registró en junio del 2023 pero, cabe recordar que, hace días, esos lugares ya habían sido rastrillados por las autoridades sin novedades.

También, en la misma zona, un can había detectado indicios de rastros de Mileca. Allí, uno de sus hermanos trabajaba y una familiar cercana vive a pocas cuadras, por lo que los indicios podrían ser de vieja data.

En junio del 2023, parte de los 400 Departamentos se incendió. Apenas a metros del lugar donde se detectó el indicio de la presencia de Mileca. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el paso de las horas, y pese a las versiones que se encuentran dando vueltas, hay que replicar las palabras de Susana Gugliermo, esposa de Gabriel quien expresó: “pasaron ocho días, la búsqueda tiene qye estar más activa que nunca” expresó en declaraciones a La Opinión Austral este domingo.

Los monoblocks de los 400 Departamentos tras ser inspeccionados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras, autoridades, vecinos autoconvocados, seres queridos y familiares de Gabriel esperan encontrarlo y que esta historia termine de la mejor manera: con el vecino fundiéndose en un abrazo con sus allegados para olvidar este episodio lleno de incertidumbre.