Río Gallegos sigue conmocionada por el crimen de Nelson Ariel Romero, de 56 años, quien en su momento estuvo involucrado en política y actualmente se dedicaba al rubro de la seguridad privada junto a su hermano, como dueños de la conocida empresa “Romero Sistemas”.

El empresario fue asesinado a sangre fría y luego enterrado en la periferia de la localidad por José Cabrera, un integrante del Ejército que se encuentra detenido en la Comisaría Primera. Luego de la confesión del militar, que permitió hallar el cuerpo semienterrado de Romero en un terreno descampando de la periferia de la ciudad, la familia de Cabrera denunció que Romero “abusaba” y “extorsionaba” al detenido por el homicidio.

En este marco, Ezequiel Cabrera, hermano del acusado, habló con Radio LU12 AM680 y brindó detalles sobre esta fuerte denuncia que está haciendo la familia.

“Romero lo tenía amenazado. Mi hermano me confesó a mí que lo tenía amenazado con un supuesto video en el que estarían en una relación. Ellos se conocieron en un ‘X’ lugar y mi hermano perdió la memoria, cuando se despertó ya era otro día y Romero ya lo tenía amenazado con un vídeo íntimo”, aseguró Ezequiel.

Según la versión del hermano del detenido, “Romero lo amenazaba con que le iba a mandar el vídeo a mi familia, le iba a mostrar el vídeo a la hija y a la esposa de José“. “Mi hermano no se podía liberar de este señor por miedo. Él le decía que tenía mucho poder económico y político”, agregó.

Ezequiel reveló cómo se encuentra su hermano, quien sigue detenido tras confesar el crimen del empresario. “Ahora, él la verdad que está muy mal. Está asustado, teme por si le llega a pasar algo a él y y si me llega a pasar algo a mí”, sostuvo.

José y Ezequiel Cabrera. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Ezequiel cuestionó el apartamiento del abogado Jorge Trevotich como defensor de su hermano, por orden del juez que instruye la causa. “La familia de nosotros está destrozada. Los que conocemos a José, como mi familia y los amigos de él, saben que es una buena persona. Él no es un loco, la situación lo superó y tomó esa maldita decisión”, concluyó.

Por otro lado, La Opinión Austral habló con Damián Quiroz, amigo cercano de Nelson Romero quien dio una versión diferente aunque que, en algunos puntos, se conectaban con la del hermano de Cabrera.

Damián aseguró que Romero fue como un padre para él y sus cuatro hermanas. “Éramos súper amigos y confidentes el uno al otro. Después de Fabián Gutiérrez este era mi único amigo que yo tenía. Ambos sufrimos mucho después de lo de Fabián y siempre hablábamos de que estas cosas podrían pasarnos a uno o a otro” comenzó diciendo sobre los tres amigos, entre los que estaban Fabián Gutiérrez, el empresario que fue asesinado en el invierno del 2020 en El Calafate.

“Ariel era raro que vaya a la casa de alguien, seguro estuvieron en la casa de él aunque eso no me lo comentó. La del Barrio Forestal, ahí es donde este chico detectó que Ariel es una persona de buena posición económica. Jamás Ariel era de amenazar, eso que dicen que él lo amenazaba para que no venga su mujer y su hija es mentira” aseguró sobre la versión del imputado por un presunto “chantaje” de parte del empresario con el suboficial.

“Ariel no era de amenazar, no, él no era ni un mafioso, ni nada, y todo lo que tuvo y lo que tiene o lo que tenía, no sé cómo se dirá, realmente es porque se lo ganó, se lo trabajó, él y su hermano, los dos” aseguró contundentemente sobre como era la vida del empresario.

Según como creería que ocurrieron los hechos, Damián indicó que: “pasa mucho con este tipo de, nosotros llamamos en la jerga el “hetero curioso”, prueba, experimenta y después siente culpa, arrepentimiento o ese tipo de cosas así. Yo creo que el combo acá fue que él haya estado drogado y eso lo lleva a tomar ese coraje para pegarle un tiro” .

Para concluir, Damián ratificó que “eso de que tenía un video, fotos privadas, que lo podían comprometer al pibe y que si él traía a su mujer, a su hija, imposible. Ariel sería incapaz de eso. Sería incapaz. Jamás. No. Eso sí que te lo puedo asegurar que no, él no era así. No era así. Es una persona que no, nada que ver. Nada, nada, absolutamente nada que ver. Podrá tener otras cosas, pero no que te amenace o te extorsione de esa forma. Nadie te acosa a vos para tener un encuentro a través de una aplicación. Vos vas a tener el encuentro y se acabó” aseveró.