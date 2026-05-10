En el marco de la busqueda de Anibal Cepeda

Un importante operativo policial se desarrolla desde la madrugada de este domingo en Río Gallegos luego de que encontraran un cuerpo en los departamentos abandonados ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera local.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes policiales, el hallazgo se produjo en horas de la madrugada y en el lugar trabaja personal policial de la DDI, de Criminalistica y Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que mantiene custodia permanente sobre esos inmuebles desde hace algunos días.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

El procedimiento ocurre en el marco del operativo de búsqueda de Aníbal Cepeda, el jubilado de 71 años que permanece desaparecido desde el pasado 20 de abril en Río Gallegos. Los investigadores llegaron hasta el lugar siguiendo datos aportados por Marcelo Curtti, el hombre capturado durante la madrugada del domingo.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la persona encontrada ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras avanzan las actuaciones judiciales y pericias correspondientes.

Custodia de Gendarmería en los edificios decomisados

Días atrás, efectivos de Gendarmería Nacional comenzaron tareas de vigilancia y custodia en los departamentos ubicados en Gobernador Moyano y Federico Sphur, debido a reiterados hechos de vandalismo y al ingreso ilegal de personas a los edificios abandonados.

Los inmuebles forman parte de bienes decomisados por orden judicial y vinculados a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial investigado en una de las causas de corrupción más resonantes del país.

Las propiedades actualmente estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar bienes secuestrados o decomisados en causas federales.

El objetivo de la presencia de la fuerza federal era preservar los inmuebles y evitar nuevos episodios de daños, robos o usurpaciones mientras continúan las actuaciones judiciales.

La causa judicial vinculada a Daniel Muñoz

Daniel Muñoz fue secretario privado del expresidente Néstor Kirchner y quedó involucrado en investigaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito derivadas de la denominada Causa de los cuadernos.

La Justicia investigó una estructura de sociedades y propiedades que habría sido utilizada para mover y ocultar millones de dólares tanto en Argentina como en el exterior.

Tras la muerte de Muñoz en 2016, la causa continuó avanzando sobre distintos bienes atribuidos a su entorno, incluyendo inmuebles, vehículos y otros activos que posteriormente fueron decomisados por orden judicial.

El hallazgo del cuerpo en uno de estos edificios genera conmoción en Río Gallegos y las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió en el lugar.