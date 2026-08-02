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La lucha contra los delitos tecnológicos continúa ganando protagonismo en Santa Cruz. Durante la jornada del sábado, la Policía provincial concretó un procedimiento que marcó un importante avance en una investigación por presunta defraudación informática, logrando localizar un vehículo presuntamente vinculado a la causa e identificar al hombre que lo conducía.

El operativo fue desarrollado por personal especializado de la División Cibercrimen, que desde hace semanas llevaba adelante una compleja tarea investigativa destinada a esclarecer una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el uso indebido de tarjetas de crédito en distintos comercios de Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la pesquisa permitió reunir elementos probatorios considerados de relevancia para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la magistratura penal que interviene en el expediente.

La investigación gira en torno al delito de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito, una modalidad que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido en distintas provincias del país como consecuencia del aumento de las transacciones electrónicas y del comercio digital.

El auto vinculado a la investigación. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo con la información oficial, los autores de estas maniobras habrían efectuado diversas compras utilizando datos de tarjetas de crédito sin la autorización de sus titulares, generando un perjuicio económico para las víctimas y motivando la intervención de los investigadores especializados en delitos informáticos.

Tras el análisis de distintos elementos de prueba y diversas tareas de inteligencia criminal, los efectivos lograron establecer datos que condujeron a la localización de un vehículo presuntamente relacionado con la investigación.

El procedimiento contó con la colaboración de la Dirección General de Investigaciones Regional Zona Sur y fue supervisado por su titular, el comisario mayor Luis Poblete, quien acompañó las diligencias realizadas en el lugar.

Una vez identificado el rodado, los efectivos procedieron a su demora y realizaron una requisa vehicular conforme a las disposiciones emitidas por la autoridad judicial competente. Paralelamente, fue identificado de manera fehaciente un hombre mayor de edad que se encontraba vinculado con el vehículo investigado.

Durante el procedimiento se cumplimentaron todas las medidas procesales ordenadas por el Juzgado interviniente, mientras los investigadores continuaban recolectando evidencia que permita determinar el grado de participación del sospechoso y establecer si existen otras personas involucradas en las maniobras bajo investigación.

Finalizadas las actuaciones, el hombre fijó domicilio y recuperó la libertad, aunque quedó formalmente supeditado a la causa judicial mientras continúa el avance de la investigación.

Fuentes policiales destacaron que el trabajo desarrollado por la División Cibercrimen demandó un importante análisis técnico y de inteligencia digital, herramientas que se han convertido en piezas fundamentales para esclarecer este tipo de delitos, donde las pruebas suelen encontrarse en dispositivos electrónicos, registros comerciales y transacciones digitales.