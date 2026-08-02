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El presidente Javier Milei dejó definiciones sobre el futuro de la Patagonia, el desarrollo de Vaca Muerta, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el potencial de Neuquén y Río Negro para transformarse en polos de crecimiento económico durante la próxima década.

En una entrevista concedida a Diario Río Negro, el mandatario sostuvo que la región atraviesa un proceso de expansión impulsado por inversiones energéticas, mineras y tecnológicas, y destacó el acompañamiento de los gobiernos provinciales a las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Milei proyectó una década de crecimiento para Neuquén y Río Negro

Uno de los conceptos más destacados de la entrevista fue el pronóstico que realizó sobre el futuro de ambas provincias patagónicas.

Al ser consultado por su relación con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, el Presidente valoró el respaldo recibido para avanzar con distintas reformas estructurales y aseguró que el escenario económico de la región será favorable si se mantiene el rumbo actual.

“Hoy la Patagonia es por lejos la región del país que más inversión recibe y más crece. Si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas”, afirmó Milei.

Además, agregó: “Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas”.

RIGI para atraer inversiones millonarias

El mandatario defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como una de las herramientas centrales para consolidar el crecimiento económico y potenciar sectores estratégicos.

Según detalló, ya existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares y otros que continúan en evaluación por montos superiores a los 100.000 millones.

“Comprendiendo todo el RIGI ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100.000 millones”, señaló.

En ese sentido, destacó el volumen de capitales anunciados para el país.

“Estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que son invertidos en una economía que hasta hace 3 años ahuyentaba a los inversores”.

Para Milei, el régimen representa una política clave para el desarrollo productivo.

“El RIGI es la política productiva más importante del siglo”, aseguró.

Asimismo, consideró que estas inversiones permitirán crear empleo, incrementar las exportaciones y consolidar un círculo virtuoso de crecimiento económico basado en la reinversión privada.

Vaca Muerta y la energía, ejes del desarrollo económico

Durante la entrevista, el Presidente remarcó la importancia que tendrá el sector energético en los próximos años y destacó el papel de Vaca Muerta como motor de generación de divisas.

Milei sostuvo que la energía y la minería son actividades en las que Argentina posee ventajas competitivas a nivel global y que serán fundamentales para fortalecer la economía nacional.

Además, aseguró que el crecimiento de estos sectores permitirá avanzar gradualmente en la reducción de impuestos y mejorar la competitividad de otras actividades productivas.

La Patagonia y la inteligencia artificial

Otro de los aspectos que resaltó el mandatario fue el potencial de la Patagonia para convertirse en un polo tecnológico vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial.

Según explicó, las condiciones naturales de la región ofrecen ventajas para la instalación de centros de datos de gran escala.

“La Patagonia tiene una ventaja comparativa única para la Inteligencia Artificial: tierras a baja temperatura y energía abundante, ideal para levantar centros de datos de primer nivel”, afirmó.

Milei indicó además que el Gobierno impulsa nuevas herramientas para atraer inversiones tecnológicas de gran magnitud.

“Presentamos el Súper RIGI que buscará darle incluso mejores condiciones de competitividad que el RIGI a inversiones en sectores que aún no existen, o están subdesarrollados en nuestro país”.

Reforma del Banco Central: la principal prioridad legislativa

En materia económica, el Presidente ratificó que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las principales iniciativas que enviará al Congreso durante los próximos meses.

“Sí, es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo es impedir que futuros gobiernos financien el gasto público mediante emisión monetaria.

“La misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley”.

El mandatario también defendió la autonomía de la autoridad monetaria.

“Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”.

Y concluyó: “Desterrar la inflación es la única forma de proteger el esfuerzo de los argentinos”.

Milei defendió el rumbo económico de su gestión

Consultado sobre la marcha de la economía, el Presidente afirmó que los resultados obtenidos incluso superaron algunas de las proyecciones iniciales de su administración.

“Sí, y en algunos aspectos incluso mejor de lo que proyectamos”, respondió al ser consultado sobre la evolución económica desde su llegada a la Casa Rosada.

Además, destacó la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la recuperación de la actividad.

“Vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”.

No obstante, reconoció que parte de la sociedad todavía no percibe plenamente la mejora en sus ingresos.

“Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora”.

Y agregó: “Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes”.

Eliminación de las PASO

En el plano político, Milei volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reiteró que buscará eliminarlas.

“No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos”.

Según indicó, el sistema implica un gasto anual cercano a los 250 millones de dólares y espera conseguir respaldo legislativo para avanzar con la iniciativa.

La visión para el futuro de la Patagonia

A lo largo de la entrevista, el Presidente insistió en que el crecimiento de la Patagonia dependerá principalmente de la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y la continuidad de las reformas económicas impulsadas por su gobierno.

Con Vaca Muerta como principal motor energético, el avance de proyectos mineros y la posibilidad de atraer inversiones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, Milei sostuvo que Neuquén y Río Negro cuentan con condiciones para convertirse en protagonistas del desarrollo económico argentino durante los próximos años.