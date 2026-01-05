Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grupo familiar quedó varado en una zona rural de difícil acceso, en inmediaciones de la Estancia Mazarredo, lo que derivó en un operativo de rescate encabezado por Bomberos que se prolongó durante más de 13 horas.

El incidente ocurrió en el sector costero, a unos 140 kilómetros de Puerto Deseado, donde dos camionetas particulares quedaron atascadas en un terreno lodoso. En los rodados se trasladaban ocho integrantes de una misma familia: cinco adultos y tres menores.

Las unidades de emergencia, correspondientes a los móviles 1045 y 848, llegaron al lugar cerca de la 1:30 de la madrugada. Debido a las complejas condiciones del suelo, el personal trabajó con lingas y malacates y, tras varias horas de tareas, logró liberar uno de los vehículos.

Bomberos asistieron a ocho personas varadas en un sector de difícil acceso.

Frente a la imposibilidad de retirar la segunda camioneta y con el objetivo de resguardar la seguridad del grupo —en especial de los niños—, se dispuso el traslado de todas las personas hasta la Estancia La Central, donde permanecieron a resguardo y fuera de peligro.

Posteriormente, se dio intervención a Vialidad Provincial para concretar la extracción del rodado restante mediante el uso de maquinaria pesada. La dotación, bajo la supervisión del Jefe de División, regresó a la base operativa cerca del mediodía de este lunes.

