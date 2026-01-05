Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Santa Cruz llevaron adelante dos intervenciones de rescate animal en distintos puntos de la provincia: una en Río Gallegos y otra en Caleta Olivia. En ambos episodios, las tareas permitieron poner a resguardo a dos gatitos sin que se registraran inconvenientes.

En la capital santacruceña, durante la noche del domingo, efectivos del Cuartel 16° acudieron al sector de escaleras del barrio Gregores tras el aviso de un vecino. Un felino había quedado atrapado en el segundo piso de la Escalera N° 9, sin posibilidad de descender por sus propios medios, situación que generó preocupación entre sus dueños.

La dotación del móvil 994 desplegó una escalera de dos tramos para alcanzar al animal. Un bombero ascendió, aseguró a la mascota y la bajó de manera controlada. El gato fue entregado a su propietario en buen estado. El operativo demandó menos de 20 minutos y la unidad regresó a la base sin novedades.

Por otro lado, en Caleta Olivia, personal del Cuartel 5° intervino durante los primeros minutos de este lunes en un rescate con un nivel de riesgo adicional, debido a la cercanía de un tendido eléctrico, en inmediaciones de la avenida Tierra del Fuego.

Otro felino había trepado a un árbol de gran altura frente a una vivienda y quedó en una posición peligrosa por la proximidad de los cables de energía. La dotación del móvil 819 utilizó una escalera de dos tramos y realizó las maniobras con extrema precaución para evitar cualquier contacto con el cableado.

Finalmente, el animal fue asegurado y descendido sin lesiones, para luego ser entregado a su dueña. Después de unos 45 minutos de trabajo, la unidad retornó a la dependencia sin incidentes en el personal ni en el equipamiento.

