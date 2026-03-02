Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito se produjo este lunes en la localidad de Puerto Deseado, donde los bomberos intervinieron por un vuelco ocurrido en la esquina de Ameghino y Pueyrredón.

Cerca de las 09:00, personal de la División Cuartel 4° acudió de urgencia tras una colisión que provocó el vuelco de uno de los vehículos involucrados. Al llegar con las unidades Prio 627 y 1045, constataron que se trataba de un choque entre una Renault Sandero Stepway y una Ford EcoSport.

Choque y vuelco entre un Renault y una Ford en Puerto Deseado.

Los efectivos procedieron a desconectar los acumuladores de energía y a revisar posibles fugas de combustible, sin detectar ningún riesgo de incendio.

El conductor de la Stepway recibió asistencia inmediata y fue trasladado preventivamente al hospital para controles médicos. El operativo contó con la colaboración de la Comisaría local y de Tránsito Municipal para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

