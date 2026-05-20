El violento episodio ocurrido en la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA fue denunciado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 18:40 horas, cuando se alertó sobre una persona herida con arma blanca dentro del campus universitario.

En diálogo con radio LU12 AM680, el comisario Cristian Garay explicó que al llegar al lugar los efectivos policiales encontraron al estudiante con heridas cortantes y sangrado en uno de los pasillos del edificio, por lo que se dio intervención inmediata al sistema de salud.

“La persona fue evacuada por la ambulancia del Hospital Regional y trasladada para su atención”, detalló el jefe policial, quien confirmó que en paralelo comenzaron las tareas investigativas para identificar al agresor.

El agresor huyó en un VW Gol rojo y se montó un operativo de búsqueda

Según precisó Garay, tras la agresión el presunto autor del hecho se dio a la fuga del campus a bordo de un vehículo VW Gol rojo, lo que activó un operativo de búsqueda en toda la ciudad.

“Se alerta a las unidades operativas para la localización de la persona”, indicó el comisario, al explicar que a partir de testimonios recolectados en el lugar se logró identificar al sospechoso rápidamente.

El seguimiento policial permitió montar un operativo coordinado entre distintas áreas de la fuerza provincial, con intervención de la División de Investigaciones (DDI), que se encargó de las tareas de rastreo.

Detención en calle Chaplin y avance de la causa judicial

El sospechoso fue finalmente interceptado en inmediaciones de calle Chaplin y Paseo de los Arrieros, en cercanías de la Autovía 17 de Octubre. Allí fue demorado por efectivos policiales sin que se registrara resistencia.

“No hubo resistencia. La persona fue abordada y acató las directivas del personal”, señaló Garay durante la entrevista.

Tras su detención, el hombre quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, que interviene en la causa caratulada inicialmente por lesiones.

El comisario confirmó además que, si bien el arma blanca utilizada en el ataque aún no fue hallada, la investigación continúa activa y no se descartan nuevos hallazgos en las próximas horas.

Buscan el arma y el vehículo del agresor

Uno de los ejes centrales de la investigación ahora está puesto en la localización del arma utilizada en la agresión, así como también en la verificación y peritaje del vehículo en el que el sospechoso se habría trasladado tras escapar de la universidad.

“Todavía hay diligencias pendientes y no se descarta el hallazgo de los elementos utilizados en el hecho”, señaló el jefe de la Regional Sur.

Asimismo, Garay indicó que toda la información recabada fue puesta a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la declaración indagatoria del detenido.

La causa y el seguimiento judicial

El detenido permanece alojado y a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, que ordenó una serie de medidas para avanzar en la reconstrucción del hecho ocurrido dentro del campus universitario.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz mantiene contacto permanente con la Justicia y el sistema de salud para seguir la evolución del estudiante herido, mientras continúa la investigación para determinar la mecánica del ataque y las circunstancias previas al violento episodio en la UNPA.