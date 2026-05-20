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La familia de Rodrigo “Cokito” Oyarzo se expresó este miércoles luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz agravara la condena contra Jorge Ariel Vera y lo sentenciara a 8 años de prisión efectiva por homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves.

Tras conocerse el fallo, Paola Stout, cuñada de la víctima, sostuvo que “hay más inspectores y más funcionarios que tendrían que también pagar por la muerte de Rodrigo”, en referencia al hecho ocurrido el 5 de marzo de 2023 en Río Gallegos.

La resolución del máximo tribunal provincial hizo lugar a los recursos de casación impulsados por la querella y la fiscalía y modificó la calificación legal que había sido dictada en primera instancia por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

La reacción de la familia tras el fallo del Tribunal Superior

La sentencia fue leída en una audiencia abreviada dentro del Tribunal Superior de Justicia, mientras familiares, allegados y organizaciones que acompañan casos de víctimas viales aguardaban afuera del edificio judicial.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La familia no pudo ingresar a la audiencia y recibió la noticia minutos después de finalizada la lectura del fallo, cuando los abogados Matías Solano y Karen Cader salieron con la sentencia impresa.

En ese momento se produjeron abrazos entre familiares y representantes de organizaciones como Estrellas Amarillas y Familias del Dolor, que acompañaron el proceso judicial desde el inicio de la causa.

“Hubiéramos querido que sea un poco más. Sabemos que hubiera sido justicia si nos hubiesen devuelto a Rodrigo y eso no va a pasar”, expresó Paola Stout ante el móvil de La Opinión Austral.

La mujer también afirmó: “Que la muerte de Rodrigo sirva de precedente para que esta gente no vuelva a hacer lo mismo”.

“No fue un accidente”, sostuvo la familia

Durante las declaraciones realizadas en la puerta del Tribunal Superior de Justicia, los familiares insistieron en que el hecho no debía ser considerado un accidente de tránsito.

“Quiero decirle a Jorge Vera que el destino no le jugó una mala pasada. Esto es algo que él provocó. Provocó porque ya lo venían haciendo”, señaló Stout.

Además, remarcó que “hoy es Jorge Vera el que está preso”, pero sostuvo que “hay más inspectores y más funcionarios que tendrían que también pagar por la muerte de Rodrigo”.

La familia también valoró el cambio de calificación legal dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, que dejó atrás la figura de homicidio culposo agravado y encuadró el hecho como homicidio simple con dolo eventual.

“Está buenísimo porque no fue un accidente y eso es lo que hay que dejar claro”, manifestó otra de las personas presentes durante la cobertura periodística realizada por La Opinión Austral.

Qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia

La sentencia del máximo tribunal provincial elevó la condena de Jorge Vera de 5 a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, el fallo dispuso 11 años de inhabilitación absoluta y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

La resolución fue firmada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández, junto a las vocales Paula Ludueña, Fernando Basanta y Romina Saúl. Alicia de los Ángeles Mercau participó de la deliberación y emitió voto.

El fallo hizo lugar a los recursos presentados por los abogados querellantes Matías Solano y Karen Cader Maldonado y por la fiscal ante la Cámara Criminal, María Verónica Zuvic.

Qué dijo la querella tras conocer la sentencia

Luego de la audiencia, el abogado Matías Solano señaló que la querella quedó conforme con el cambio de calificación penal.

“Creemos que el tribunal hizo una evaluación acertada de la sentencia puesta en crisis por parte de esta querella”, expresó.

El letrado destacó además la importancia jurídica del fallo para futuros casos vinculados a delitos viales.

“Es muy importante este antecedente no solo a nivel local y provincial, porque sienta bases para mirar desde un lugar más objetivo este tipo de ilícitos”, sostuvo.

Sobre la pena impuesta, Solano indicó que la querella esperaba una condena mayor, aunque remarcó que el punto central era el cambio de figura penal.

“Lo importante es la aplicación del dolo eventual a este tipo de hechos. Se suma a dos o tres casos que hay en el país posteriores a la reforma del Código Penal”, explicó.

El acompañamiento de organizaciones de víctimas viales

Durante la jornada también estuvieron presentes integrantes de Estrellas Amarillas y Familias del Dolor, organizaciones que acompañan causas judiciales relacionadas con víctimas de tránsito.

Una de las referentes presentes recordó el antecedente del caso de Alejandro Mareco, otro expediente en el que hubo una condena por homicidio simple con dolo eventual.

“Esto es importante para que se entienda que no son accidentes, tienen responsabilidad y cuando uno se sube al volante sabe y se tiene que hacer cargo de las consecuencias de los actos”, expresó.

Por su parte, Belén, integrante de Familias del Dolor, sostuvo que la decisión judicial “da un poco de esperanza” a otras familias que esperan avances en distintas causas.

Cómo fue el hecho por el que condenaron a Jorge Vera

El caso se remonta a la madrugada del 5 de marzo de 2023, cuando Jorge Vera conducía un móvil oficial de Tránsito Municipal por avenida San Martín de Río Gallegos.

Según la reconstrucción judicial, el entonces inspector manejaba a alta velocidad y cruzó varios semáforos en rojo antes de impactar contra el vehículo en el que viajaban Rodrigo “Cokito” Oyarzo y su pareja.

Como consecuencia del choque, Oyarzo murió y su acompañante sufrió lesiones graves.

En diciembre de 2024, la Cámara Criminal había condenado a Vera a cinco años de prisión por homicidio imprudente agravado y lesiones graves imprudentes. Sin embargo, la fiscalía y la querella apelaron la sentencia y solicitaron la recalificación por homicidio simple con dolo eventual.

Con el fallo de este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia modificó la condena y elevó la pena a ocho años de prisión efectiva.