Un hecho estremecedor sacude a la provincia de Chubut: un hombre de 43 años fue detenido tras intentar secuestrar a un nene que caminaba con su madre.

El episodio ocurrió este viernes, poco después de las 7 de la mañana, en el barrio Oeste de Trelew. La mujer iba junto a su hijo de 7 años cuando el chico se adelantó unos metros por la vereda. En ese momento, un sujeto lo tomó del brazo e intentó meterlo en su vivienda, creyendo que se encontraba solo.

La madre reaccionó de inmediato, logró impedir el ataque y dio aviso a la Policía. Por la cercanía, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron rápidamente al lugar y capturaron al sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Jornada, el acusado permanecerá detenido a la espera de la audiencia de control de detención, que se llevará cabo en las próximas horas.

