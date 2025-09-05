Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho estremecedor sacude a la provincia de Chubut: un hombre de 43 años fue detenido tras intentar secuestrar a un nene que caminaba con su madre.

El episodio ocurrió este viernes, poco después de las 7 de la mañana, en el barrio Oeste de Trelew. La mujer iba junto a su hijo de 7 años cuando el chico se adelantó unos metros por la vereda. En ese momento, un sujeto lo tomó del brazo e intentó meterlo en su vivienda, creyendo que se encontraba solo.

La madre reaccionó de inmediato, logró impedir el ataque y dio aviso a la Policía. Por la cercanía, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron rápidamente al lugar y capturaron al sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Jornada, el acusado permanecerá detenido a la espera de la audiencia de control de detención, que se llevará cabo en las próximas horas.

EN ESTA NOTA Chubut conmocion intento de secuestro

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Trataron de raptar a un menor de edad en 28 de Noviembre: “Cuiden a sus hijos y hermanos”

Trataron de raptar a un menor de edad en 28 de Noviembre: “Cuiden a sus hijos y hermanos”

Ver comentarios