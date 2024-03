Corrupción en Trelew: por la compra “trucha” de pollos por $70 millones secuestraron materiales de construcción y abren otra causa El "Operativo Pollos de Papel", que se inicio a raíz de una denuncia por el actual intendente, Gerardo Merino, por la compra de carne y pollo por 70 millones de pesos por parte de la gestión de Adrián Maderna que nunca se entregaron, tomó mayor dimensión luego de once allanamientos a comercios y viviendas de exfuncionarios municipales. Hallaron colchones, chapas, inodoros, termotanques y cocinas.

La Justicia de Chubut junto con la Policía realizó once allanamientos en casas de ex funcionarios, comercios y distribuidoras en relación con una causa vinculada a la presunta compra de carne y pollos a proveedores de la ciudad de Trelew por 70 millones de pesos que se realizó durante la gestión de Adrián Maderna, y que el actual intendente Gerardo Merino denunció a fines de febrero.

Los alimentos pagados a través de la Secretaría de Acción Social nunca habrían llegado a destino. Y ahora, a raíz de los nuevos allanamientos se podría abrir una casusa parelela porque la Policía encontró colchones, chapas, inodoros, termotanques y cocinas en la casa de un exempleado municipal, que trabajaba junto al exsecretario del área social, Ángel Castillo.

Carola Cordón, actual secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Trelew, detalló que necesitaron dos camiones para trasladarlos todo lo secuestrado, que fue a parar al depósito municipal “en custodia judicial”, con lo cual no podrán ser utilizados o entregados a los vecinos que los requieran, al menos hasta que se resuelva la causa.

Los allanamientos también se realizaron en dos comercios, domicilios particulares y las distribuidoras de la ciudad de Trelew, donde también se incautaron elementos y documentación de interés para la investigación en curso, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, quienes agregaron que en la investigación participa un grupo de contadores para relevar la información disponible.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañó los procedimientos que llevó adelante la Unidad Fiscal especializada en Delitos Contra la Administración Pública.

El fiscal a cargo de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, aseguró que “el propietario del domicilio no podía justificar la obtención de los objetos y se pidió al juez de Garantías una ampliación de la orden para poder secuestrarlos”.

Rodríguez explicó que si bien no tiene competencia en el caso, sí “prestamos colaboración en investigaciones referidas a hechos de corrupción, como este caso”, y subrayó que por los elementos recabados por parte de la Fiscalía, al momento, “hay elementos para sospechar que estamos ante un hecho ilícito y un presunto fraude a la administración pública municipal”.

Apuntó en este sentido que la causa podría involucrar también a comerciantes, “en función de la teoría del caso que maneja la fiscal, aparecen como partícipes -y- tiene el mismo reproche penal el autor y el partícipe necesario”.

El comisario integrante de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Contra la Administración Pública, Juan Carlos Núñez afirmó que los domicilios allanados, son pertenecientes a exfuncionarios “de primer nivel” y de “rangos medios” del Área Social de la Municipalidad de Trelew. “Hay 5 personas involucradas directamente e indirectamente empezaron a surgir nuevos nombres”, declaró el jefe policial.

Denuncia de Gerardo Merino

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, se presentó el 28 de febrero ante el Ministerio Público Fiscal de Trelew para realizar una denuncia penal por presunta defraudación al Estado durante la gestión de Adrián Maderna, tras encontrar irregularidades en la compra realizada en octubre de 2023 por 70 millones de pesos de carne de pollo y de vaca para la asistencia social en Trelew, pero que no habría llegado a manos de los destinatarios, los vecinos con vulnerabilidad social.

Merino había dicho que “hubo irregularidades en la Municipalidad. Eran alimentos destinados para Ayuda Social y no se entregaron”.

“La denuncia no es contra nadie en particular. Queremos dar a conocer esta situación a la Justicia”, había manifestado el jefe comunal. Por su parte, el secretario de Gobierno, Mario Romeo, ya había advertido que “no tenemos comprobante de que esos alimentos hayan llegado a Acción Social” y que “la no recepción del producto hace que se configure el delito penal”.

“Pollos de Papel”

El operativo se denominó “Pollos de Papel” porque no se pudo registrar el ingreso de los productos alimenticios a los Centros de Distribución de la ciudad.

Durante la jornada, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañó el accionar policial en el desarrollo de los allanamientos, registros domiciliarios y relevamiento de documentación.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de la Administración Pública (que conduce el fiscal Omar Rodríguez) con la ejecución de las medidas que fundamentó el comisario mayor Juan Carlos Núñez y el respaldo de la fiscal Zulma Manllauix de la Fiscalía de Trelew en cumplimiento de las órdenes del juez penal Marcelo Nieto Di Biase.

Indignación en los barrios de Trelew por los materiales de ayuda social sin entregar

Alejandra Vázquez, presidente del barrio Santa Catalina, dijo a FM Chubut que “nos genera un sentido de impotencia terrible. Se jugó con el hambre y necesidades de la gente. El vecino golpeaba nuestra puerta para pedir ayuda y esa ayuda estaba, pero escondida”.

Desde el barrio Planta de Gas, Johana Díaz manifestó que la noticia no le sorprendió, ya que “sabíamos como venía trabajando la gestión anterior. Muchas veces hicimos reclamos pidiendo ayuda social”.

“En mayo, cuando se inundaba todo, no nos dieron chapas ni colchones porque no había y ahora salen todas estas cosas que ser robaron de los vecinos. A nosotros nos decían que no tenían elementos para entregar o que no había presupuesto”. Díaz dijo que “desde que perdieron la elección en abril no dieron alimentos a los vecinos”.

Marcela Rechimont, presidente del barrio Moreira brindó sus declaraciones a nuestra emisora: “Esto me generó mucho dolor. Durante 8 años de la gestión anterior estuvimos pidiendo asistencia y fueron negadas totalmente”.

“Cuando estuvo la inundación nos dieron 2 cortes de nailon para cuatro Moreiras. Hemos tenido casas incendiadas y gente que necesitaba ayuda y que jamás fue asistida”.

Las dirigentes vecinales pidieron que la Justicia otorgue una “pena ejemplifica dora” a los responsables para que esto “no vuelva a ocurrir”.