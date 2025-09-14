Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron que, el accidente, dañó el poste que “alimenta la doble terna de 33 kV”, lo que dejó sin luz a gran parte de la ciudad.

Cuadrillas de la empresa se encuentran en el lugar y adelantaron que las reparaciones demandarán gran parte de la jornada, ya que se deben recambiar las instalaciones dañadas.

FOTO: DALMA VIDAL / LA OPINIÓN AUSTRAL

Restablecimiento parcial

Mientras tanto, SPSE informó que se está poniendo en marcha la reserva fría, un sistema que permitirá reestablecer el suministro de manera parcial hasta tanto finalicen los trabajos.

Alrededor de las 12 del mediodía el servicio de energía se reestableció en el casco céntrico y barrios aledaños, pero varios aún continúan sin luz.

Según indicó el encargado de Energía a La Opinión Austral, el servicio podría normalizarse completamente, recién, hacia la mitad del día, por lo que pidieron paciencia a los vecinos de Río Gallegos.

El accidente vial, en el que viajaban dos ocupantes masculinos que fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, es investigado por la Comisaría Séptima que trabaja en la zona y realizará pericias, incluido el test de alcoholemia al conductor menor de edad.

Leé más notas de La Opinión Austral