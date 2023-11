Creen que el asesino de la bombera conocía a la víctima y por eso robó su teléfono celular

Los investigadores del crimen de Vanesa Soledad Zambrana (41), la bombera voluntaria cuyo cadáver fue hallado ayer con un tiro en la cabeza en la provincia de Santa Fe, creen que el homicida conocía a la víctima y que habría acordado con ella un encuentro, por lo que sospechan que el robo del teléfono celular procuró ocultar posibles evidencias, informaron fuentes judiciales.

El cuerpo de Zambrana, madre de tres hijos, fue encontrado ayer a las orillas del río Carcarañá, en la localidad santafesina de Pueblo Andino, en el sur provincial, con un disparo en la cabeza.

Voceros del caso dijeron a Télam que a la mujer “le faltaba el celular” pero “la hipótesis de robo no es la más concreta, porque tenía anillos de oro y otros elementos de valor” que no le sustrajeron.

“La falta del celular se presume que puede ser porque la persona que la mató la conocía, y podía haber evidencias en el teléfono”, abundó una fuente de la investigación.

La hipótesis más firme en la que trabajan los pesquisas es que el encuentro entre Zambrana y el homicida haya sido pactado.

Además, las fuentes señalaron que la pareja de Zambrana también está siendo investigada por el fiscal del caso, Maximiliano Nicossia, aunque tiene “una coartada bastante contundente”.

El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue quien realizó la denuncia de paradero el último domingo por la noche, luego de que su pareja saliera a caminar y no regresara al domicilio.

Según pudo saber esta agencia de fuentes del caso, la pareja atravesaba una “crisis de separación”.

De todos modos, voceros judiciales aclararon que “no se descarta ninguna hipótesis”, aunque se siguen “algunas pistas concretas” sobre la motivación del crimen y su responsable.

El fiscal Nicossia, de la sede de Fiscalía de la ciudad de San Lorenzo, ordenó tareas investigativas de relevamiento y levantamiento de rastros en la zona del hallazgo de la víctima, toma de testimonios a familiares y allegados.

El asesinato de la bombera voluntaria de 41 años y madre de tres hijos, ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, conmociona a la comunidad de Pueblo Andino, una pequeña localidad santafesina situada a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario.

Vanesa Soledad Zambrana, que había dejado el cuerpo de bomberos voluntarios luego del nacimiento de su tercer hijo, salió de su casa a caminar el domingo a la tarde, pero nunca regresó.

Su cuerpo fue hallado asesinado con un tiro en la nuca el lunes a la mañana en la Plaza Balcón del Río, situada a orillas del Carcarañá, donde los investigadores estiman que fue baleada en una pasarela del solar.

Su esposo radicó una denuncia por desaparición de persona el domingo a la noche, en la que alegó que no había podido comunicarse con ella, mientras los investigadores dirigidos por el fiscal Maximiliano Nicosia revelaron que no hallaron el teléfono celular de la víctima entre sus ropas.

El crimen de Vanesa mantiene en vilo a la pequeña comunidad de Pueblo Andino, situada a la vera del río Carcarañá, como publicaron las maestras de dos de sus hijos en su cuenta de Facebook: “Desde la comunidad educativa lamentamos el fallecimiento de Vanesa Zambrana, mamá de alumnos de nuestra escuela. Acompañamos en este momento tan doloroso a familiares y amigos pidiendo a Dios fortaleza para ellos. Y nos unimos al pedido de justicia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.”. (Télam)