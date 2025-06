Luciana Martínez, exjugadora de Gran Hermano, fue invitada a “Cortá por Lozano” (Telefe), donde se refirió al fuerte episodio que vivió con Andrea Lázaro, su excompañera en el reality, a raíz de un comentario considerado transfóbico.

Todo comenzó cuando Andrea, tras su salida de la casa, publicó un mensaje en su cuenta de “X” que generó una ola de repudio.“Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios… cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí”, escribió, en una clara alusión a la identidad de género de Luciana.

En el programa conducido por Verónica Lozano, Luciana no esquivó el tema y respondió con firmeza, pero visiblemente dolida. “Me pone triste. Estamos en el mes del orgullo, siendo 2025. Este pensamiento de odio atrasa mucho”, manifestó, dejando ver su conmoción.

Más adelante, al ver un video en el que Andrea le pedía disculpas, Martinez no pudo contener las lágrimas.”¿Te llamó en algún momento?”, le preguntaron en el estudio.

“No y tampoco lo espero. Solo espero que pueda sanar su odio”, dijo, entre lágrimas.

Andrea Lázaro y sus polémicas declaraciones tras su salida de Gran Hermano

Después del fuerte cruce con Luciana dentro de la casa y el repudio generalizado que recibió por su mensaje en redes, Andrea Lázaro grabó un video con un extenso descargo, donde pidió disculpas públicas.

“Quería pedir disculpas públicas; acá estoy yo y voy a dar la cara. Siempre me caractericé por reconocer mis errores e ir de frente; asumo las consecuencias y me hago cargo”, comenzó diciendo.

Luego, añadió: “Pido disculpas públicas a Luciana, a su familia, amigos y a todas las personas que se pudieran sentir afectadas u ofendidas por el tuit que subí”.

En el video, Andrea intentó explicar el contexto. “Esto no se trata de homofobia o transfobia, se trató de un impulso donde quise darle un golpe bajo a una persona, en este caso fue a Luciana, con algo que creí que le iba a doler… Estuvo pésimo, muy mal; por eso, estoy dando la cara y pidiendo disculpas”, reconoció.

También, aseguró haber sido blanco de agresiones. “Sufro bullying desde que puse un pie en esa casa y desde que una persona decidió dejar expuesto que yo parecía una persona trans. Los fans de Luciana, incluso, lo usan para agredirme y me parece patético y una falta de respeto enorme… si pedimos respeto, pedimos respeto para todos”, lanzó.

Sobre su vínculo con el programa y su decisión de no asistir a los debates, aclaró: “A mí no me bajaron ni me desvincularon de ningún lado, simplemente, yo no quise ir al debate porque necesitaba mi espacio para poder expresarme y mostrar mi enojo. Obviamente, me equivoqué con un tuit desafortunado”.

Y, concluyó: “Nadie me baja de ningún lado, soy yo la que se desvincula porque no sirvo para caretearla, ni me interesa ser políticamente correcta”.

Leé más notas de La Opinión Austral