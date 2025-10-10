Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grupo de jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, fue sorprendido por personal policial robando en el predio del corralón municipal de Río Gallegos, ubicado en inmediaciones de calle 38 y avenida San Martín.

El intento de robo tuvo lugar este viernes por la madrugada, cerca de las 02:00 horas. La Policía tomó intervención en el caso luego de recibir el alerta telefónico sobre la presencia de estas personas en el interior del predio, aparentemente intentando sustraer motocicletas.

En el lugar, hay decenas de automóviles, pero también motos, que han sido secuestradas a sus propietarios por haber cometido diversas faltas de Tránsito.

Cuando las autoridades llegaron al lugar se entrevistaron con el sereno que trabaja en el corralón y este les manifestó que, previamente, había escuchado muchos ladridos de perros y que al verificar el perímetro, pudo constatar que una parte del cerco de alambre perimetral se encontraba cortado, y dos motocicletas se encontraban tiradas en el sector posterior.

Mientras se efectuaba el relevamiento en el sitio, se recibió una comunicación desde la Comisaría Tercera, informando que en inmediaciones de la cancha de fútbol “El Cóndor” se encontraban demorados cinco jóvenes que tenían en su poder otras dos motocicletas de dudosa procedencia. De inmediato, los efectivos de la Comisaría Séptima se constituyeron en el lugar, donde fueron recibidos por el personal interviniente, constatando que los rodados coincidían con los sustraídos del corralón municipal.

Los jóvenes cortaron el cerco perimetral con una pinza para sacar las motos.

“Los sujetos fueron identificados, tratándose de un joven mayor de edad y cuatro menores, quienes tenían además en su poder una pinza tipo tenaza marca Truper, presumiblemente utilizada para cortar el cerco perimetral”, informaron voceros policiales a La Opinión Austral.

Ante ello, se procedió al secuestro preventivo de las motocicletas, una Honda Wave 110 cc, color rojo con negro, y una Motomel 110 cc, color negra con detalles azules, como así también de la herramienta mencionada, quedando todo bajo resguardo de la dependencia policial que actuó por jurisdicción.

Con respecto a las personas demoradas, el mayor de edad fue puesto bajo detención en carácter de incomunicado por seis horas. Posteriormente fijó domicilio. En cuanto a los menores, se notificó al Juzgado Penal Juvenil, desde donde se dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y que todos sean entregados a sus padres, que debieron fijar domicilio ante la Justicia.

Las motocicletas fueron posteriormente trasladadas nuevamente al corralón municipal.