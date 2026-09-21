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Una nena fue auxiliada por personal policial tras haber sido encerrada por su papá en el auto.

El hecho fue advertido en la madrugada de este domingo en Río Gallegos cuando, en cercanías de calles Entre Ríos y Zapiola, un automóvil estaba bloqueando el acceso a la playa de la estación de servicio.

Un playero se comunicó con personal policial, pero lo que los efectivos no esperaban encontrar en el interior del rodado era a una menor de edad.

Ante lo sucedido también tomó intervención Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La Opinión Austral pudo saber que horas antes, la niña había estado en una piyamada, pero ante la insistencia para que su progenitor la busque, éste la retiró y la dejo encerrada en el Volkswagen Gol, desde las 02:30 hasta aproximadamente las 05:30, cuando el personal policial la encontró.

El hombre le había pedido a su hija que no llame a su mamá, dejandola con la consigna de que “sólo sería una hora”. Si bien la nena obedeció la indicación, le insistió -mediante mensajes- a su papá para que regrese.

El sujeto fue localizado en el local bailable sito en Zapiola al 500 y tras ser identificado, Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia y le secuestraron el vehículo. La denuncia judicial fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos.

Hace poco más de un mes, el hermano mayor de la niña -también menor de edad- había sido encerrado en la vivienda de su progenitor, pudiendo salir únicamente por una ventana, lo que finalmente hizo. Los abuelos paternos, que viven a escasos metros, advirtieron que el adolescente estaba cruzando el paredón y decidieron llevarlo a casa de su mamá.

Cabe mencionar que los menores de edad se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida mediante acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 3.