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Siete personas fueron demoradas este miércoles en Río Gallegos, luego de una serie de siete allanamientos simultáneos realizados en distintos sectores de la ciudad por investigaciones vinculadas con la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). Los procedimientos se concretaron en el marco de la operación internacional Aliados por la Infancia VII, que se desarrolló de manera coordinada en diferentes países.

Las medidas fueron ordenadas por los juzgados de instrucción de Río Gallegos y estuvieron a cargo de personal de la División Cibercrimen y la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz. Durante los operativos, los efectivos secuestraron principalmente elementos tecnológicos e informáticos, entre ellos CPU, monitores y otros equipos que podrían contener información de interés para las causas.

Las siete personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia. El material incautado deberá ser analizado por especialistas para determinar si contiene archivos vinculados con los delitos investigados y establecer las posibles responsabilidades.

Las alertas internacionales que dieron origen a las investigaciones

Las investigaciones se iniciaron a partir de reportes de organismos internacionales que detectan y comunican posibles casos de circulación de material de abuso sexual infantil en internet. Entre las fuentes de esas alertas se encuentra el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que administra la plataforma CyberTipline.

Hubo 7 allanamientos en distintos puntos de Río Gallegos. Foto: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Los reportes permiten orientar las tareas de identificación de usuarios y posibles domicilios vinculados con la actividad denunciada. A partir de esa información, las divisiones especializadas realizan tareas de investigación digital y reúnen elementos que luego son puestos a disposición de los magistrados para solicitar las medidas judiciales.

En septiembre, el entonces jefe de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, Mario Javier Ávila, había explicado a La Opinión Austral cómo se desarrolla ese trabajo: “A través de tareas e investigación en plataformas digitales reunimos pruebas y evidencias necesarias para luego brindarle todo al magistrado judicial. Este trabajo se viene llevando a cabo y lleva cierto tiempo”.

En aquella entrevista, el funcionario también aclaró que las investigaciones pueden compartir características en la modalidad delictiva, pero no necesariamente están relacionadas entre sí: “Estos hechos en sí tienen la misma vinculación en la parte de la infracción de cómo se comete el delito, pero no se vinculan entre sí. Siempre son hechos nuevos y autores diferentes”.

Aliados por la Infancia VII: operativos en 16 países

Los procedimientos realizados en Río Gallegos se inscribieron en la séptima edición de Aliados por la Infancia, una operación internacional contra la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. El despliegue de este miércoles 25 de noviembre se llevó adelante de manera simultánea en 16 países de Latinoamérica y Europa y alcanzó a 15 provincias argentinas.

La investigación internacional busca localizar a más de 105 personas identificadas como objetivos, presuntamente vinculadas con este tipo de delitos. Argentina, Bolivia, Panamá y Uruguay se encuentran entre los países que concentran la mayor cantidad de objetivos de investigación. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos.

En Panamá también se realizaron allanamientos en las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé, con participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, junto con Interpol Panamá, la organización Our Rescue y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Como resultado de esos procedimientos, ocho personas adultas quedaron bajo investigación: cuatro en la provincia de Panamá, dos en Chiriquí y dos en Coclé. Allí también se secuestraron teléfonos celulares, tabletas y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a peritajes especializados.

Los antecedentes de Aliados por la Infancia en Río Gallegos

La nueva intervención se suma a una serie de operativos realizados en Santa Cruz durante los últimos años a partir de investigaciones por material de abuso sexual infantil. Río Gallegos fue escenario de procedimientos de distintas magnitudes en el marco de las sucesivas ediciones de Aliados por la Infancia y de otras causas iniciadas por alertas internacionales.

Uno de los despliegues más importantes tuvo lugar en abril de 2026, durante Aliados por la Infancia VI. En esa oportunidad se realizaron nueve allanamientos en Río Gallegos, además de intervenciones en El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena. Participaron las divisiones de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía provincial.

En septiembre, un relevamiento publicado por La Opinión Austral contabilizó al menos 13 allanamientos realizados durante 2026 en Río Gallegos por investigaciones relacionadas con MASI. Ese registro incluía los procedimientos de abril, dos allanamientos efectuados en junio y otras intervenciones derivadas de reportes de organismos internacionales.

El antecedente de mayor despliegue en la capital santacruceña había sido Aliados por la Infancia V, en agosto de 2025. En aquella edición se realizaron once allanamientos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Madres a la Lucha, San Benito y Ayres Argentinos. Cuatro personas adultas fueron demoradas para su identificación y cuatro menores quedaron bajo intervención judicial. También se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos electrónicos.

La continuidad de estos procedimientos refleja el trabajo de las áreas especializadas de la Policía de Santa Cruz en coordinación con organismos judiciales y redes internacionales que reciben reportes sobre posibles delitos cometidos a través de internet. En el caso de los siete allanamientos de este miércoles, el análisis de los equipos secuestrados será clave para determinar el alcance de las conductas investigadas.