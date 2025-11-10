Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos vive horas de conmoción por la desaparición de un niño de seis años, visto por última vez en la zona del barrio 1° de Santa Cruz, durante el mediodía de este lunes. La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría Tercera de Policía, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda con participación de diversas unidades de seguridad y vecinos que se sumaron de manera espontánea a la búsqueda.

El menor -de tan solo seis años- fue reportado como desaparecido alrededor de las 12 del mediodía, luego de que su familia notara su ausencia y no pudiera dar con él en las inmediaciones de su vivienda. Según consta en la denuncia, el niño vestía una remera negra, pantalón oscuro y zapatillas rojas, y fue visto por última vez cerca de la intersección de Rene Lafert y Ramón La Fuente, en el populoso barrio 1° de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, en cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a inundarse con mensajes de alerta y fotografías del menor, compartidas por familiares, amigos y cientos de vecinos que replicaron el pedido de ayuda. En una de las publicaciones, los allegados escribieron: “Estamos buscando a Benicio por favor si alguien lo ve me llama al 2966 535282. Por favor compartir”, en un desesperado intento por amplificar la búsqueda.

La Policía de Santa Cruz activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas, con la intervención del Comando de Patrullas, que recorren distintas zonas de la ciudad, baldíos, descampados y sectores cercanos al río, además de revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a vecinos del sector.

ACTUALIZACIÓN

Tras horas de intensa búsqueda y una gran movilización policial y vecinal, el menor B.M., de seis años, que había sido reportado como desaparecido este lunes al mediodía, fue encontrado sano y salvo durante la tarde.

