Río Gallegos respira aliviada. Tras horas de intensa búsqueda y una gran movilización policial y vecinal, el menor B.M., de seis años, que había sido reportado como desaparecido este lunes al mediodía, fue encontrado sano y salvo durante la tarde.

Según informaron fuentes policiales, el pequeño fue localizado hace pocos minutos, tras un operativo conjunto de la Policía. El niño se encontraba en buen estado de salud, y fue inmediatamente asistido por personal médico del Hospital Regional Río Gallegos, que confirmó que no presentaba lesiones ni signos de haber sufrido violencia.

El operativo de búsqueda se había iniciado cerca del mediodía, cuando familiares de B.M. denunciaron su desaparición al no hallarlo en las inmediaciones de su domicilio. A partir de ese momento, se desplegó un dispositivo que involucró a varias dependencias policiales. Las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión del caso: varios usuarios compartieron la imagen del niño y los números de contacto, lo que permitió ampliar rápidamente el alcance del pedido de ayuda.

