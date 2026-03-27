El novio de la chica realizó la denuncia el miércoles por la mañana. Según explicó vió a Dafne ingresar al mar sin poder asistirla, ya que no sabía nadar. Desde ese momento, se activó un operativo de gran escala que incluye personal de la Armada, buzos especializados, patrullajes marítimos y sobrevuelos.

El capitán de puerto de Punta Arenas, Fernando Diez, explicó que el despliegue se realiza conforme a los protocolos establecidos. “Se están utilizando todos los medios materiales y humanos disponibles, trabajando en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, bajo instrucciones del fiscal de turno”, señaló.

Sin resultados tras más de un día de búsqueda

Desde la Gobernación Marítima informaron que, i después de 12 horas de activados los protocolos, no se registraban hallazgos positivos. Durante la jornada se observó un fuerte despliegue en el sector del exmuelle Loreto, con botes zodiac y equipos de buceo rastreando la zona.

El único indicio encontrado hasta el momento corresponde a un par de zapatillas halladas en la orilla de la playa, las cuales pertenecerían a la joven desaparecida.

La fiscal Wendoline Acuña, desde la comuna de Cabo de Hornos, lidera la investigación y ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI. Los detectives trabajan en la recolección de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis de los antecedentes disponibles para reconstruir lo ocurrido.

Según detalló la fiscal, la denuncia inicial indicaba que “una mujer joven se había adentrado en las aguas tras compartir con su pareja”, lo que motivó la activación de diligencias especializadas.

El padre de Dafne solicitó públicamente aumentar los recursos destinados al operativo, especialmente la incorporación de más buzos voluntarios, destacando que las próximas horas son cruciales.

En paralelo, el entorno familiar recibe apoyo psicológico. La madre de la joven, funcionaria del Hospital Clínico de Magallanes, cuenta con acompañamiento de un equipo de emergencia conformado por profesionales de salud mental y asistencia social.

Declaración de la pareja en redes sociales

A través de redes sociales, la pareja de la joven entregó su versión de los hechos, tras la viralización de su nombre. “No me di a la fuga, incluso busqué junto con la policía marítima por todo el sector donde la vi por última vez”, aseguró.

Además, agregó: “Hice todo lo posible. Cuando ya no la vi más en el mar, fui a la Policía Marítima. Ella se metió y comenzó a nadar hacia el fondo. Yo no sé nadar”.

La desaparición ha generado gran conmoción en Punta Arenas, mientras continúan los esfuerzos para dar con el paradero de la joven. Las autoridades reiteraron que todos los antecedentes forman parte de una investigación en curso y no descartan ninguna hipótesis.

La búsqueda sigue activa, con equipos desplegados en la zona costera y marítima, en una carrera contra el tiempo para encontrar a Dafne.