Confirman hallazgo de una mano de Mario García: “Por más que digan que no, es un homicidio”

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de confirmarse que una de las manos en avanzado estado de descomposición, hallada el 21 de enero en un descampado detrás del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia, pertenece a Mario “Pato” García (50), el vecino desaparecido desde el 8 de diciembre, el caso sumó un giro determinante.

“A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó; a alguien le molestó, por eso se lo llevaron, por eso me lo mataron. Por más que me digan que no es un homicidio, es un homicidio, y quien esté implicado espero que no pueda dormir tranquilo. No lo mataron y lo dejaron ahí hasta que lo encontraron; lo que hicieron fue macabro (…) hay asesinos sueltos“, dijo Gisella Cruz, hermana de la víctima.

La familia difundió la información tras una reunión con el juez de la causa, en un expediente que durante meses estuvo marcado por la falta de certezas. Gisella y José García, hermanos del hombre buscado, confirmaron a La Opinión Austral que la identificación se logró mediante un estudio de ADN con compatibilidad total respecto a José, junto con la coincidencia de una huella en el fragmento encontrado.

“En un primer momento se nos había informado como familiares que una huella, posiblemente de las manos de los restos encontrados, era de mi hermano. Hoy (por este 26 de marzo) nos dijeron que el ADN al que sometieron a mi hermano es 100% compatible con la mano que encontraron”, expresó Gisella a Infocaleta, y recalcó: “La mano que encontraron es de mi hermano”.

Mario César García, el hombre de 50 años que estaba desaparecido.

Además, sostuvo que el juez indicó que “no se puede investigar como un homicidio”, debido a que aún no cuentan con los estudios necesarios para determinar si el resto de los restos pertenece a la misma persona.

Tras tres meses sin rastros de Mario, su hermana explicó que todavía falta analizar otras partes del cuerpo: “Ahora están en el laboratorio de Río Gallegos y van a sacar muestras de los huesos para enviarlas a Buenos Aires, con el fin de determinar si corresponden a la misma persona, en este caso a mi hermano”.

Leé más notas de La Opinión Austral