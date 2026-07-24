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La familia de Oscar Trucco confirmó este jueves el fallecimiento del querido vecino de Río Gallegos, quien murió a los 72 años tras atravesar un delicado estado de salud.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, sus seres queridos comunicaron la triste noticia y agradecieron las innumerables muestras de apoyo recibidas durante el proceso de su enfermedad.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Oscar Trucco a sus 72 años de edad. Agradecemos las oraciones y acompañamiento durante su enfermedad, él ya descansa en paz…”, expresa el comunicado familiar.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito político de Santa Cruz. En las últimas horas, dirigentes de distintos espacios hicieron llegar sus condolencias, entre ellos la exgobernadora y actual senadora nacional Alicia Kirchner y el referente de Los Muchachos Peronistas, Rudy Ulloa, quienes destacaron su compromiso militante, su calidad humana y su lealtad, en declaraciones a La Opinión Austral.

“Hemos perdido un gran compañero”, dijo la exgobernadora.

“Santa Cruz pierde a un hombre noble, trabajador y leal”, enfatizó por su parte Rudy Ulloa.

Trucco, además de ser un “peronista de ley“, dirigió Radio LU12 AM680 Río Gallegos en la década del ’90 y fue un hombre clave en el crecimiento del Automóvil Club Río Gallegos, institución en la que en el último tiempo ocupaba el cargo de secretario.

Familiares, amigos, compañeros de militancia y allegados participarán del último adiós para despedir a quien durante décadas fue una figura reconocida dentro del peronismo santacruceño y una persona muy apreciada por quienes compartieron con él la actividad política y la vida cotidiana.

Oscar Trucco, durante una reunión de trabajo en La Opinión Austral, en 1992.

En tanto, su esposa Gabriela confirmó a La Opinión Austral que el velatorio será este viernes de 09:00 a 14:00 horas en Cochería del Sur, en Río Gallegos. A las 13:45 está previsto que sus restos sean trasladados al cementerio local, en donde habrá también una ceremonia en la capilla.