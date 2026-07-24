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El temporal de nieve y frío extremo que azota la provincia volvió a poner en jaque la seguridad vial. Un colectivo de la empresa Sportman, que cubría el trayecto hacia Perito Moreno, sufrió un grave despiste y quedó completamente varado fuera de la calzada sobre la Ruta Provincial Nº 43.

El accidente ocurrió cuando la unidad perdió adherencia sobre el asfalto cubierto por una capa de hielo y nieve acumulada. El vehículo terminó desplazado de su carril, inmovilizado en zona de banquina y sin posibilidad de continuar la marcha. Afortunadamente, a pesar del impacto y las condiciones adversas, no se registraron personas lesionadas.

Inmediatamente después del suceso, la empresa activó un operativo de emergencia. En pocas horas se envió un segundo vehículo hasta el lugar para rescatar a los pasajeros y permitirles completar el viaje sin mayores contratiempos. La rápida respuesta evitó que los viajeros quedaran expuestos durante horas a temperaturas bajo cero y a la falta de visibilidad. El rodado siniestrado permanece en el sitio a la espera de que las condiciones mejoren para ser remolcado con seguridad.

El colectivo en cuestión.

Este episodio es solo uno de los múltiples inconvenientes que se registran en los últimos días en Santa Cruz. Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y equipos de emergencia trabajan sin descanso en el despeje de calzadas, pero la intensidad de las precipitaciones y el congelamiento de la superficie obligan a restringir el paso en tramos críticos.

Se han reportado automovilistas aislados por varias horas y otros vehículos que debieron ser rescatados. Las autoridades advierten que el riesgo es mayor para el transporte de pasajeros y carga, debido a la dificultad de maniobra sobre superficies resbaladizas.

Recomendaciones urgentes para transitar

Ante la continuidad del mal tiempo y las bajas temperaturas, se renovó el llamado a la población a evitar viajes que no sean estrictamente necesarios. En caso de ser imprescindible moverse:

– Consultar el estado de las rutas antes de salir y respetar las restricciones vigentes.

– Reducir la velocidad al mínimo y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo anterior.

– Utilizar luces bajas encendidas todo el trayecto y colocar cadenas en los neumáticos donde sea obligatorio.

– Contar con el tanque lleno y elementos de seguridad adecuados para resistir el frío intenso en caso de demoras.