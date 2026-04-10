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Efectivos de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos llevaron adelante un procedimiento que terminó con la detención de un hombre con pedido de captura vigente, en el marco de tareas de prevención y control en la ciudad.

El operativo se desarrolló en la Terminal de Ómnibus local, donde el personal realizaba acciones previamente planificadas de seguimiento e identificación. A partir del trabajo investigativo y el análisis de la información, los agentes lograron individualizar a un sujeto sobre quien recaían medidas judiciales pendientes.

Al momento de su identificación, y tras la consulta en los sistemas policiales, confirmaron que el individuo tenía pedido de captura activo, dispuesto por el Juzgado en lo Correccional N° 5 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, el detenido —oriundo de la ciudad de Trelew, Chubut— estaba imputado en una causa por infracción al artículo 189 del Código Penal, vinculada a la generación de incendios u otros estragos por imprudencia o negligencia.

Desde la Policía Federal Argentina señalaron que el procedimiento se enmarca en las políticas de seguridad impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientadas a fortalecer la prevención del delito y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales en todo el territorio nacional.

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