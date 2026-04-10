La Policía de Santa Cruz encontró a un hombre muerto y desnudo dentro de su vivienda ubicada en la calle Joaquín González al 500, en el barrio Los Pioneros de la ciudad de Río Gallegos. El procedimiento se inició minutos después de las 18 horas del jueves, cuando allegados alertaron a las autoridades porque no tenían noticias de la víctima desde hacía aproximadamente tres días.

Efectivos de la División Comisaría Tercera ingresaron al domicilio y hallaron el cuerpo de un hombre de poco más de unos 40 años de edad recostado sobre la cama, sin signos visibles de vestimenta. La escena generó sospechas inmediatas y derivó en la intervención de distintas áreas especializadas.

Secuestraron más de medio kilo de cocaína

Durante la inspección inicial, el caso tomó un giro clave: los uniformados detectaron la presencia de sustancias estupefacientes en el interior de la vivienda. Según confirmaron fuentes policiales, el personal secuestró más de medio kilo de cocaína.

A partir de ese hallazgo, la División Narcocriminalidad de Río Gallegos se sumó al operativo y trabajó en conjunto con Criminalística para preservar pruebas y avanzar con las pericias correspondientes.

Operativo conjunto y peritajes en la escena

La complejidad del caso obligó a desplegar un amplio operativo. Personal de Criminalística realizó las diligencias técnicas para establecer las circunstancias de la muerte, mientras efectivos de las Comisarías Segunda y Sexta colaboraron en el resguardo del perímetro y tareas operativas.

Los peritos analizaron la escena en busca de indicios que permitan determinar si existió intervención de terceros. La ausencia de contacto reciente con la víctima y el estado en el que encontraron el cuerpo profundizaron las dudas sobre las causas del deceso.

Intervención judicial: causa provincial y federal

La investigación quedó dividida en dos fueros. El Juzgado Provincial de turno tomó intervención por la muerte, mientras la Fiscalía Federal de Río Gallegos avanzó en la causa vinculada al narcotráfico, a raíz del secuestro de la droga.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la víctima, identificada como Carlos Mauricio Aducio, figuraba en el radar de los investigadores por presuntas actividades vinculadas a la venta de estupefacientes, aunque ese dato forma parte de una línea que aún requiere confirmación judicial.

Esperan la autopsia para definir si hubo homicidio

La Justicia ordenó la autopsia correspondiente, que se realizará en las próximas horas. Ese estudio resultará clave para establecer la causa de muerte y determinar si el hecho corresponde a un fallecimiento natural o a un posible homicidio.

Mientras tanto, los investigadores analizan el origen de la sustancia incautada y buscan reconstruir los últimos movimientos de la víctima. El expediente permanece en etapa preliminar y no descartan ninguna hipótesis.