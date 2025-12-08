Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes por la mañana, una mujer mayor de edad, identificada como S.A.V., fue encontrada sin vida en el Hotel Residencial Estrada, ubicado sobre la calle Estrada al 1000 —a pocos metros de Lotufo—, en Puerto Deseado.

Desde la División de Investigaciones informaron que personal policial intervino en el lugar, donde se registró un incendio en uno de los departamentos del complejo, un hecho que terminó con un saldo fatal.

Las primeras tareas investigativas, junto con el análisis del sistema de videovigilancia del alojamiento, permitieron establecer que la víctima ingresó al establecimiento el 5 de diciembre acompañada por un hombre mayor de edad, presuntamente su pareja. Las imágenes muestran movimientos previos al siniestro y la posterior salida del individuo durante la madrugada.

Frente a estos elementos, se dispuso un amplio operativo para dar con el nombrado, quien finalmente apareció en un sector de descampado próximo al Barrio 28 Viviendas. Allí fue trasladado al nosocomio local para una evaluación médica y luego conducido a la dependencia policial.

Cabe remarcar que la detención de Oviedo no guarda relación directa con el incendio investigado, sino que se concretó debido a que tenía un Pedido de Captura y Detención vigente solicitado por la Excma. Cámara Oral de Caleta Olivia, correspondiente a una causa previa y ajena al episodio registrado en el residencial.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, con pericias, análisis técnicos y diligencias complementarias destinadas a esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el incendio y la muerte de la víctima. Cuando existan avances relevantes o información oficial adicional, se comunicará por las vías institucionales correspondientes.

