Detuvieron al hombre que apuñaló a un estudiante en la UNPA en Río Gallegos El agresor fue localizado y detenido por personal de la DDI minutos después del ataque, ocurrido dentro del campus universitario de Río Gallegos. El estudiante herido está siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional.

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La Policía de Santa Cruz detuvo este martes por la noche al hombre acusado de apuñalar a un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) durante una violenta pelea ocurrida en el estacionamiento del campus universitario de Río Gallegos.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el sector E de la Unidad Académica Río Gallegos, ubicada en la parte trasera del predio universitario, y generó momentos de tensión y preocupación entre estudiantes, docentes y personal no docente.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el conflicto se habría originado en medio de una discusión entre un trabajador no docente y un alumno de la carrera de Comunicación Social, quien terminó gravemente herido tras recibir varias lesiones cortantes con un arma blanca.

Luego del ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar a bordo de un vehículo, mientras la víctima era asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el estudiante sufrió un neumotórax y que debía ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas.

Tras el alerta al sistema de emergencias 911, efectivos de la División Comisaría Cuarta montaron un operativo para localizar al sospechoso. Minutos más tarde, personal de la División de Investigaciones (DDI) logró detenerlo en inmediaciones de un local de eventos ubicado en las calles Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre.

“Al verse cercado, no opuso resistencia y se entregó a las autoridades”, confirmó el Comisario a cargo del caso.

En paralelo, integrantes del Gabinete Criminalístico realizaron pericias en el lugar del ataque para intentar determinar cómo se desencadenó la agresión y recolectar elementos de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, que ordenó una serie de medidas judiciales mientras avanza el expediente.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que, si bien el episodio ocurrió dentro de una universidad nacional, la intervención de la Policía Provincial y de la Justicia ordinaria corresponde ante la presunta comisión de un delito de acción pública.