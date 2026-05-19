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Un violento episodio ocurrido este martes por la tarde en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) generó conmoción entre estudiantes, docentes y personal de la institución, luego de que un hombre resultara herido con arma blanca en medio de una pelea ocurrida dentro del campus universitario.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el patio interno del sector E, ubicado en la parte trasera de la casa de altos estudios.

FOTO: CANDELA MARQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información recabada, el enfrentamiento se habría producido entre un trabajador no docente y un alumno de la carrera de Comunicación Social. Como consecuencia de la agresión, el estudiante sufrió diversas heridas cortantes en el cuerpo, incluido uno de sus brazos, por lo que debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el joven presenta un neumotórax y que cerca de las 21 horas estaba próximo a ingresar a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.

El atacante

Tras el llamado al sistema de emergencias 911, efectivos de la División Comisaría Cuarta arribaron rápidamente al predio universitario y constataron la situación.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Fuentes policiales indicaron que el agresor se retiró inicialmente del lugar a bordo de un vehículo, aunque minutos después fue localizado y detenido por personal de la DDI en inmediaciones de un local de eventos ubicado en las calles Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre.

En paralelo, trabajó en el lugar el Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes para intentar esclarecer las circunstancias del ataque.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, que dispuso distintas medidas judiciales en el marco de la causa.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde la Policía remarcaron que, pese a tratarse de un hecho ocurrido dentro de una universidad nacional, la intervención de la fuerza provincial y de la Justicia ordinaria corresponde debido a la presunta comisión de un delito de acción pública.

Suspendieron las actividades

Luego del episodio, las autoridades de la UNPA emitieron un comunicado oficial informando la suspensión inmediata de las actividades académicas.

“Las autoridades de la UARG informan que a partir de este momento se suspenden las actividades en el campus universitario, hasta nuevo aviso.

Se solicitan al personal docente, nodocentes y estudiantes por favor retirarse de las instalaciones.”, expresaron desde la institución.

La decisión generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar al momento del hecho, mientras la comunidad universitaria seguía con atención el operativo policial desplegado en el predio.