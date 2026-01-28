Distintos incendios forestales en reservas de Santa Cruz alarmaron a la localidad de San Julián Brigadistas del Consejo Agrario Provincial, bomberos y otros organismos desplegaron un amplio operativo para contener los focos ígneos registrados en distintos puntos en simultáneo alrededor de Puerto San Julián. El fuego afectó zonas de reserva natural y obligó a restringir la circulación por seguridad.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Puerto San Julián atravesó una jornada crítica este martes a raíz de al menos tres focos de incendios forestales que se desataron en sectores de reserva ubicados al sur de la localidad. Los focos ígneos se concentraron principalmente en la zona conocida como El Rincón, con proyección hacia la Reserva Provincial Península de San Julián y el área del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, uno de los espacios naturales más relevantes del centro santacruceño.

Según la información relevada, el incendio principal se generalizó a unos 20 kilómetros al sur de Puerto San Julián, en dirección a zonas de pesca, y a aproximadamente 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3. El fuego avanzó muy cerca del camino y se ubicó a unos 4.000 metros lineales de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades confirmaron que no existió riesgo directo para las estructuras.

El avance del fuego y la ubicación de los focos

Al arribar a la zona afectada, personal autorizado constató la presencia de dos focos ígneos claramente activos: uno a unos 200 metros del camino y otro, de mayor magnitud, a más de 700 metros, extendido sobre pastizales. Además, se identificó un posible tercer foco más alejado, aunque no se permitió avanzar hacia ese sector por razones de seguridad y prevención.

El frente de fuego se desplazó hacia el norte, impulsado por las condiciones climáticas y la presencia de material combustible propio del ambiente de pastura. El humo redujo la visibilidad y elevó el riesgo de accidentes, lo que motivó un pedido expreso a la comunidad para no transitar por la zona.

Operativo conjunto

En el combate contra el incendio trabajaron de manera coordinada brigadistas de Incendios Forestales de Santa Cruz dependientes del Consejo Agrario Provincial, Bomberos del Ministrio de Seguridad, efectivos del Parque Marino Makenke, la Municipalidad de Puerto San Julián y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial de Bomberos de Santa Cruz, el incendio afectó una superficie estimada en 12 kilómetros cuadrados de pastura, con avance hacia sectores de reserva. El operativo incluyó el uso de maquinaria pesada y apoyo hídrico, además de tareas de enfriamiento y control de perímetro para evitar nuevos rebrotes.

Evacuación preventiva

Como parte del dispositivo de emergencia, la Policía local evacuó de forma preventiva la zona costera, una medida que se desarrolló sin inconvenientes y permitió resguardar a quienes se encontraban en sectores expuestos. En paralelo, se activó el relevo de personal de guardia para garantizar la continuidad del combate durante la madrugada, ante la persistencia de focos activos y el riesgo que representan los vientos en la región.

Las autoridades reiteraron la recomendación de no circular por caminos rurales ni accesos cercanos, ya que permanecieron apostados vehículos de emergencia y se evaluó la posibilidad de cerrar tramos si las condiciones lo requerían.

Otro foco controlado sobre la Ruta 3

En el mismo contexto, dotaciones de Bomberos de Puerto San Julián intervinieron en un incendio de pastura en cercanías de la Ruta Nacional 3, a la altura de Estancia La Colmena. El foco, que se originó de manera accidental por brasas, fue contenido rápidamente mediante tareas de enfriamiento preventivo y verificación del perímetro, en conjunto con brigadistas del Consejo Agrario, quienes realizaron guardia de ceniza por los vientos reinantes.

Protección ambiental y llamado a la prevención

Desde la Municipalidad de Puerto San Julián destacaron el trabajo articulado entre los distintos organismos y subrayaron la importancia de actuar con rapidez para proteger el ambiente y los recursos naturales de la zona. También remarcaron el valor de la detección temprana y la colaboración de los vecinos rurales para prevenir incendios forestales en una temporada de alto riesgo.