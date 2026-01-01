Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un bebé de apenas un año murió este jueves tras quedar atrapado en el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, ambos menores de edad, en la localidad rionegrina de Chimpay, en el Alto Valle.

El siniestro ocurrió en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del ejido urbano, cuando por motivos que todavía se investigan el adolescente que conducía un Renault Sandero perdió el control del rodado y terminó semisumergido en un canal de riego.

En el interior del auto se encontraban el padre del niño, de 17 años, y su madre, de 16. Ambos lograron salir por sus propios medios, pero no consiguieron rescatar al pequeño. Al arribar los equipos de emergencia, el bebé ya había fallecido a raíz de las lesiones sufridas.

Como parte del protocolo, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a cargo del Gabinete de Criminalística del Valle Medio, que ordenó diversas pericias con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.

