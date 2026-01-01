Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un adolescente de 14 años murió este 1 de enero ahogado en el río Limay, en el sector neuquino de La Herradura. En ese lugar también había otras familias que disfrutaban de un momento de recreación.

De acuerdo con medios locales, el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, precisó que el episodio ocurrió cerca de las 15 horas.

En el operativo intervinieron efectivos de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, informó LM Neuquén.

A principios de diciembre pasado, otro chico, de 13 años, perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente. El cuerpo apareció 72 horas después, a la altura del Tercer Puente, un sector considerado de difícil acceso.

El preadolescente, identificado como Thiago, se encontraba en las aguas de Prima Terra cuando no logró salir y la fuerza del caudal lo llevó río abajo.

