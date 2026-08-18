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El hombre acusado de apuñalar a una joven durante un intento de robo en inmediaciones del gimnasio municipal Lucho Fernández de la ciudad de Río Gallegos continuará detenido por disposición de la Justicia. El sospechoso había sido arrestado el lunes, poco después del ataque, y al momento de ser demorado los efectivos encontraron entre sus pertenencias un cuchillo, elemento que fue secuestrado por personal de Criminalística.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el violento episodio, la víctima, que había sido trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos, recibió el alta médica el mismo día del ataque. Los profesionales certificaron que presentaba lesiones de carácter leve y actualmente continúa con recuperación ambulatoria.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante el lunes, a plena luz del día, en inmediaciones del gimnasio municipal Lucho Fernández, en cercanías de Zapiola al 1500, un sector de circulación habitual en la capital santacruceña.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el sospechoso habría abordado a la joven con la intención de sustraerle su teléfono celular. En ese contexto se habría producido el ataque con un arma blanca que terminó provocándole una lesión.

La situación generó una rápida intervención policial y puso en marcha un operativo destinado a localizar al presunto agresor. Luego de las primeras actuaciones y con los datos obtenidos en el lugar, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de Zapiola y Entre Ríos.

El hombre fue interceptado y detenido, quedando inicialmente bajo custodia policial. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Sexta, dependencia que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Pero uno de los elementos que adquirió especial relevancia durante el procedimiento fue el hallazgo del arma blanca.

Según pudo saber La Opinión Austral, cuando el hombre fue demorado los efectivos realizaron una requisa preventiva y encontraron un cuchillo entre sus pertenencias. El elemento fue inmediatamente secuestrado y quedó a disposición de la investigación.

El cuchillo fue entregado para las correspondientes tareas periciales a personal de Criminalística, que deberá analizarlo como parte de la evidencia reunida en la causa.

Cumplidos los plazos legales correspondientes desde su detención, la Justicia resolvió que el hombre continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación. De esta manera, el acusado permanecerá tras las rejas y a disposición del órgano judicial interviniente, mientras se desarrollan las distintas medidas destinadas a establecer las circunstancias exactas del episodio.