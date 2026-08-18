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La búsqueda de Alfredo Abel Morales Roa, el vecino de 81 años que permanece desaparecido en Río Gallegos, sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar fundamental para reconstruir sus últimos movimientos. La Opinión Austral accedió de manera exclusiva a un registro de cámaras de seguridad en el que se observa al hombre realizando compras en una sucursal de una reconocida cadena de supermercados, en días cercanos al momento en que se perdió su rastro.

La imagen adquiere especial relevancia para los investigadores porque permite establecer con mayor precisión una de las últimas apariciones conocidas de Alfredo en la vía pública y aporta detalles sobre la vestimenta que llevaba en ese momento.

En el registro fílmico, el vecino aparece caminando con un changuito mientras realiza compras. La escena, aparentemente cotidiana, se convirtió ahora en una pieza de interés dentro de una búsqueda que mantiene en vilo a su familia y que moviliza desde hace días a distintas áreas de la Policía de Santa Cruz.

Alfredo Morales Roa desapareció el 7 de agosto y desde entonces se desarrollaron diferentes procedimientos destinados a establecer dónde estuvo después de sus últimos movimientos conocidos.

La nueva imagen permite fijar un punto concreto dentro de esa línea temporal. Según pudo conocer La Opinión Austral, Alfredo aparece en las cámaras vestido con un saco largo de color oscuro, una bufanda azul cruzada alrededor del cuello y un gorro de lana ancho de color negro.

Alfredo Morales, el vecino de 81 años desaparecido, en compañía de sus dos gatitas Pintita (adelante) y Gordita (atrás).

Los detalles de la vestimenta son especialmente importantes para una investigación de estas características. Una imagen clara puede permitir que vecinos, comerciantes o personas que hayan transitado por los mismos sectores reconozcan al hombre y aporten información que ayude a reconstruir el recorrido posterior.

El registro no solo muestra el rostro y las características físicas del vecino, sino también una situación concreta: Alfredo se encontraba realizando compras y desplazándose con un changuito dentro del establecimiento.

La escena fue captada en una sucursal de una reconocida cadena de supermercados de Río Gallegos, ubicada cerca de su vivienda, y corresponde a días cercanos a su desaparición. Para los investigadores, determinar con exactitud la fecha y hora del registro constituye un elemento central para establecer una posible secuencia de movimientos.

El material surgió del trabajo desarrollado por la Comisaría Sexta, dependencia que interviene en la investigación, junto con la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz.

Ambas áreas vienen realizando un trabajo sostenido para recopilar información, revisar registros de cámaras y reconstruir los últimos pasos conocidos de Alfredo.

¿A qué hora salió del supermercado? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Fue registrado por otras cámaras? ¿Alguien lo vio después? ¿Utilizó algún medio de transporte? ¿Caminó hacia otro sector de la ciudad? Cada una de esas preguntas forma parte de la reconstrucción que llevan adelante los investigadores.