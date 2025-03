Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Río Gallegos debido a lo grave, un vehículo perteneciente a un juez de Familia fue incendiado intencionalmente durante la madrugada del viernes.

Tras una rápida investigación llevada adelante por las fuerzas de seguridad, la Policía detuvo a un sospechoso y encontró un mensaje amenazante vinculado a un caso de violencia intrafamiliar. El episodio, que combina violencia, intimidación y un ataque directo a la justicia, generó preocupación y debate en la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el incidente ocurrió en la madrugada del viernes, alrededor de las 03:10 horas, cuando vecinos de la calle Mascarello al 100 alertaron a la Comisaría Primera sobre un automóvil en llamas. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron un Renault Megane, propiedad del juez del Juzgado de Familia N°2, Antonio Andrade, completamente incendiado en la zona del baúl. Personal de la División Cuartel Primera de Bomberos logró sofocar las llamas, pero el vehículo presentaba daños severos, con vidrios rotos y objetos contundentes esparcidos en las cercanías, lo que rápidamente llevó a sospechar de un ataque intencional.

El acusado tras ser detenido por la Policía. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La Comisaría Primera dio intervención a la División de Investigaciones (DDI), que implementó una consigna policial en el lugar y comenzó a recabar evidencias. Horas más tarde, el caso tomó un giro cuando se encontró una nota con términos intimidatorios dirigida al Juzgado de Familia N°2. El mensaje estaba vinculado a una medida cautelar por violencia intrafamiliar en el barrio Bicentenario. “Mis derechos, femip…, poné hora y lugar y nos c… a trompadas” rezaba un mensaje en la cédula.

Con esta información, las fuerzas desplegaron un operativo que culminó con la detención de un sospechoso a las 06:14 horas. El individuo, que llegó a su vivienda en una motocicleta, fue demorado preventivamente. La jueza de instrucción de turno, ordenó su aprehensión, el secuestro de la motocicleta y el casco. Además, posteriormente, el hombre fue llevado al Centro de Salud Mental para ser sometido a un chequeo psicológico.

Una vez conocido el terrible caso, La Opinión Austral habló con Antonio Andrade, el magistrado damnificado en el caso quien se refirió al hecho como “grave y peligroso”, deslizó y adelantó algunas de las medidas que tomará en el futuro.

“Es una tragedia en el sentido personal e institucional” comenzó diciendo el juez del Juzgado de Familia N°2 y agregó que el auto es una persona con “con afectación de su salud mental, nula coherencia y cero conciencia de su estado que nos pone en peligro, puso en peligro a todos los que intervinieron en la causa, los puso en riesgo, no solo a mi” aseveró el letrado.

En el mismo sentido, Andrade indicó que “es un desconcierto; nunca se espera que se llegue a este punto con las decisiones, al descontento. Es la primera vez que me pasa algo tan violento. Si bien pasaron cosas antes, son insignificantes, es un límite que se pasó. Intentó quemar el auto, podría haber explotado al lado de un poste de luz, podría haber sido más grave” remarcó Andrade.

El hombre siendo ingresado a la Comisaría Primera (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Respecto del mensaje que recibió dijo que se trató de una “cédula de notificación por lo que fue un acto anónimo. No está en sus cabales, es una amenaza. No es la primera vez que sucede. Nos ha llenado el mail con insultos, improperios y mensajes irreproducibles. Me aparté de la causa el viernes”.

“He sido víctima de un ataque muy violento. Estoy pensando en sumarme al expediente penal, cuestiones… Así avanza la cuestión, si se anima, así hace. Suponía que esto iba a saltar. Los únicos que sabían eran mis familiares. Desde que se conoció el hecho, solo tengo palabras de agradecimiento. Es una situación como un baldazo de agua fría. Espero estar a la altura de las circunstancias y poder recomenzar mi labor. Espero que no me afecte en lo personal.