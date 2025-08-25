Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado fin de semana Ariel Carrizo, reconocido músico de la zona norte de la provincia, denunció públicamente haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales en un control vehicular. La situación generó un fuerte repudio y un accionar rápido por parte de la propia policía y la justicia.

En ese sentido, en la seccional Segunda de Pico Truncado, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, se refirió con dureza al caso del policía acusado de golpear al músico en Pico Truncado.

Pródromos –entrevistado por La Gaceta Truncadense- se mostró contrariado por los hechos. “Un poco molesto, angustiado también” y añadió que una vez conocido el tema, “automáticamente me comuniqué con la Jefatura de Policía” y “como este muchacho no había radicado la denuncia, actuamos de oficio, se le avisó a la Justicia y ésta determinó que se le haga la retención del arma (al policía involucrado), que fije domicilio y ahora vienen todas las actuaciones administrativas”.

Ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos.

Más adelante, el funcionario expresó que se puso en contacto con la persona damnificada, “Estamos poniéndonos a disposición (de la víctima), lo que necesite, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias” y añadió: “No puede ser que, por una persona que tomó la decisión de hacer abuso de autoridad, se perjudique a toda una institución; eso no lo vamos a permitir”.

En ese mismo tono, fue contundente: “Cada policía que tiene el uniforme, tiene una responsabilidad y la tiene que asumir, en este caso se hicieron las cosas mal y va a tener una consecuencia”, dijo al tiempo que expresó que por eso era importante recalcarle al personal policial que “es un profesional y estas cosas no pueden pasar porque perjudican el trabajo de toda una institución”. La caras desfigurada del músico Ariel Carrizo. Tiene el riesgo de perder uno de sus ojos.

Pródromos manifestó que, además de la justicia, en el ámbito policial interviene Asuntos Internos, además de la Jefatura de Policía propiamente dicha. “Hay que terminar con esto, creo que el policía es bueno, pero hay algunos que abusan, en este caso, pasó lo que no tenía que pasar y nosotros vamos a actuar con la rigurosidad que se merece con el efectivo que hizo abuso de autoridad”, subrayó.

Sobre la víctima, dijo que tiene complicado un ojo. “Hay que esperar que se desinflame, es lamentable lo que pasó”, y reiteró: “Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Dos implicados

Cabe recordar que en un video transmitido en vivo a través de sus redes sociales, Carrizo, con el rostro visiblemente desfigurado y la voz entrecortada por el dolor relató los pormenores de una noche que terminó en pesadilla. “Como verán, yo no estoy muy bien. La verdad voy a comentarles esto porque tengo mucho miedo, estoy muy asustado”, comenzó el joven, anticipando la gravedad de su denuncia.

Al respecto, reconoció que evadió un control vehicular porque había tomado alcohol. Luego, “no recuerdo cómo sucedió. Me bajaron del vehículo y sentí un solo golpe en la nuca, no recuerdo más nada”, expresó.

Jefe de Policía, Comisario General Diego Martín Agüero.

También se refirió al caso el jefe de la policía de Santa Cruz, comisario Diego Agüero, entrevistado por el medio caletense Premisa, calificó el hecho como “lamentable” y “un hecho que la fuerza no debe permitir”. En ese mismo sentido, puntualizó que como consecuencia de un control de tránsito, “esta persona, Ariel (Carrizo), él mismo relata que como había tomado una cerveza toma la decisión de retroceder y evadir el control” por lo que “el personal lo persigue, cuando lo logran alcanzar ellos descienden y por circunstancias que se tratan de esclarecer, más allá que es evidente que hay un exceso del personal policial, esta persona resulta lesionada”.

Más adelante, Agüero señaló: “Queremos dejar claro que esto no es un motivo que nos enorgullezca, evidentemente hubo un exceso de parte del uso de la fuerza de los efectivos”, al tiempo que aclaró que se están haciendo las actuaciones internas correspondientes a los fines de determinar quiénes son los responsables y que paralelamente se actuó de oficio con la justicia de la provincia y se están haciendo esas actuaciones.

“Por el momento hay dos efectivos que fueron apartados de la fuerza, hasta tanto se terminen las actuaciones y veremos qué responsabilidades le corresponden a cada uno y si hay más involucrados o no”, manifestó el jefe de Policía.