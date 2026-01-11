Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel Darío Mileca fue visto por última vez alrededor de las 10 de la mañana del sábado, cuando logró fugarse del Centro de Salud Mental a través de una ventana. A partir de ese momento, se activó el protocolo de búsqueda con intervención de fuerzas policiales y organismos provinciales.

El Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) encabeza los rastrillajes en la costanera norte y sectores cercanos a la Ruta Nacional Nº 3, además del nuevo camping provincial, lugar donde un taxista declaró haberlo dejado horas después de su desaparición.

Según la descripción oficial difundida por la Policía de Santa Cruz, Mileca mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro y barba. Al momento de ausentarse vestía remera negra y gris, pantalón corto negro y pantuflas negras. Las autoridades solicitan a la comunidad prestar especial atención a estas características ante cualquier avistamiento.

Imagen difundida por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz.

La solidaridad de los vecinos

Durante la mañana del domingo, un grupo de vecinos se autoconvocó para colaborar con la búsqueda en zonas cercanas a la Escuela de Policía, el nuevo camping provincial y el área de la Unidad Penitenciaria Nº 2. La iniciativa fue impulsada por Gastón Rivarola, reconocido runner local, quien convocó a corredores y voluntarios.

“Nos juntamos a las seis de la mañana en la entrada de la escuela de cadetes. Se sumaron corredores de varios grupos de runners de Gallegos, amigos y vecinos. Éramos cerca de 20 personas”, contó en declaraciones a La Opinión Austral.

Qué dicen los familiares

Según fuentes familiares, Mileca no se encontraba internado el jueves cuando se dio aviso inicial de su desaparición. Sus allegados explicaron que atravesaba una situación familiar reciente que lo tenía angustiado, sumado al dolor constante que le provoca una enfermedad crónica.

Ante este cuadro, Gabriel se habría acercado al Centro de Salud Mental en busca de ayuda psicológica o psiquiátrica, pero la impaciencia propia de la angustia habría hecho que se retirara sin ser atendido. La familia sostiene que no estaba internado, sino que había concurrido por voluntad propia en busca de contención.

Tras retirarse del lugar, decidió caminar y fue en ese momento cuando se dio aviso oficial sobre la desaparición de un paciente. Uno de sus tres hijos salió a buscarlo, ya que ambos son runners y conoce los circuitos habituales que suele recorrer su padre.

Según relató el joven, logró hallarlo el jueves y estaban “sentados y charlando” cuando notaron el despliegue policial. Los efectivos le informaron que Mileca era intensamente buscado, sin saber que estaba acompañado por su hijo.

La nueva internación y la fuga del sábado

En diálogo con La Opinión Austral, familiares comentaron que el viernes por la noche Gabriel se habría acercado nuevamente al Centro de Salud Mental en busca de contención, donde habría quedado internado. Sin embargo, este sábado alrededor de las 10 de la mañana, el hombre volvió a desaparecer tras fugarse del lugar. Desde entonces, la familia no tiene información certera sobre su paradero y la búsqueda continúa sin descanso.

Mientras los esfuerzos se intensifican, las autoridades reiteran el pedido de colaboración a toda la comunidad. Cualquier persona que haya visto a Gabriel Darío Mileca o pueda aportar datos concretos debe comunicarse de inmediato con los números de emergencia o acercarse a la dependencia policial más cercana.