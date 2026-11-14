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Un fuerte choque contra un poste de alumbrado público se registró durante la mañana de este sábado en Puerto San Julián.

Debido a la violencia del impacto, personal de Bomberos debió realizar maniobras de rescate para liberar a la persona que había quedado atrapada dentro del vehículo.

Efectivos de la División Cuartel 3° (M-915), dependiente del Departamento Zona III, acudieron a la intersección de las calles Güemes y Saavedra tras un requerimiento de la Comisaría Seccional Primera.

Al llegar, realizaron tareas de rescate y extricación vehicular para retirar al hombre de un Volkswagen Voyage que había colisionado contra el poste. Se encontraba consciente, aunque presentaba lesiones aparentes.

En el lugar también trabajaron profesionales del equipo médico del hospital local y efectivos policiales, quienes participaron en las tareas de asistencia, estabilización y posterior traslado en ambulancia.

El operativo se desarrolló entre las 06:00 y las 06:10. Finalmente, el automovilista fue rescatado de manera segura y derivado al nosocomio local para recibir atención médica.

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