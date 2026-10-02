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Una mujer de Río Gallegos, quien denunció haber sido privada de su libertad y sufrir lesiones por parte de su expareja, fue localizada por personal de la División de Investigaciones después de un operativo desplegado en un domicilio de la calle Tres Lagos de la capital santacruceña.

La búsqueda se inició a partir de una denuncia judicial presentada por la víctima, en el marco de actuaciones preventivas instruidas ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia, con conocimiento e intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos.

Una mujer denunció a su expareja por presuntas agresiones y privación de la libertad.

Tras el requerimiento de la sede preventora para establecer su paradero, los efectivos desplegaron tareas de campo, entrevistas y labores de inteligencia criminal que permitieron identificar un inmueble ubicado sobre calle Tres Lagos. En el lugar también fue detectado el automóvil vinculado con la investigación.

Una vez en la vivienda, los agentes se entrevistaron con la ocupante y constataron la presencia de la mujer buscada. Posteriormente, procedieron a su traslado hacia la sede de la División Comisaría Tercera.

Finalmente, se dio intervención al personal de la dependencia solicitante para completar las diligencias procesales correspondientes, bajo disposición de la magistratura interviniente.

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