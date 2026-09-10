Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un adolescente de 17 años denunció haber sido víctima de amenazas y de una privación ilegítima de la libertad durante la tarde del miércoles en Caleta Olivia. El hecho comenzó en inmediaciones del barrio Koltum y derivó en un amplio operativo policial que terminó con la demora de un vehículo y la detención de un hombre de 36 años.

La intervención se inició alrededor de las 18:20, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un joven nervioso en la zona del Gimnasio Municipal “Pacho Cerda”, conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

Según manifestó inicialmente, circulaba junto a un amigo cuando ambos fueron interceptados por un hombre que se movilizaba en una Volkswagen Saveiro blanca. El conductor habría intentado obligarlos a subir al rodado.

El adolescente logró alejarse del lugar, pero aseguró que su amigo había quedado dentro de la camioneta y que desconocía su paradero. A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Quinta desplegaron un rastrillaje por distintos sectores de la ciudad.

La búsqueda permitió localizar un rodado de similares características en la intersección de Adrián Otero y Federico Moura, en el barrio Bicentenario. Del vehículo descendieron dos hombres, uno de ellos de 36 años y otro de 18. Este último manifestó que se encontraba en el lugar contra su voluntad.

Durante el procedimiento, el conductor fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en carácter de incomunicado. Además, la Policía secuestró la Volkswagen Saveiro para avanzar con las pericias correspondientes.

Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Los invito a subirse a su vehículo y los amenazó

En su declaración testimonial, el adolescente relató que cerca de las 17 se encontraba junto a su amigo en inmediaciones de calle El Ceibo y el pasaje Los Alerces, en el barrio Koltum, cuando el hombre se detuvo frente a ellos y los invitó a subir al vehículo.

De acuerdo con su testimonio, ambos accedieron y el conductor comenzó a circular por distintos sectores, entre ellos el barrio 17 de Octubre. En determinado momento, el hombre le habría exigido al joven de 18 años la entrega de $150 mil. Ante la negativa, habría comenzado a conducir de manera brusca y luego detenido el rodado en un sector donde el acompañante logró escapar a pie.

El adolescente de 17 años habría permanecido dentro de la camioneta y recibido amenazas relacionadas con posibles agresiones físicas. Más tarde, mientras circulaban por el barrio Rotary 23, el conductor habría localizado nuevamente al joven que había escapado e intentado embestirlo con el vehículo, aunque no logró alcanzarlo.

Tras esa situación, el rodado se dirigió hacia otro sector del barrio Altos del Bicentenario. Allí, la presencia policial permitió ubicarlo y detener al conductor. El adolescente que había realizado la denuncia también habría recibido nuevas amenazas durante el recorrido.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. También tomaron conocimiento la División de Investigaciones, la Oficina de Infancias y Adolescencias y la autoridad judicial interviniente.