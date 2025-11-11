Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la noche de este lunes 10 de noviembre, la División Comisaría Primera de Río Gallegos inició actuaciones preventivas de oficio tras un requerimiento del Centro de Despacho y Monitoreo, que alertó sobre la sustracción de una bicicleta en inmediaciones de la avenida San Martín al 1600.

En el lugar se informó que un individuo, cuya descripción fue aportada por testigos, había tomado una bicicleta de color rojo y se desplazaba por la mencionada arteria. De inmediato se realizó un rastrillaje y, a través de la comunicación radial, se indicó que personal de la División Comisaría Cuarta había demorado en la intersección de Jujuy y avenida Gregores a un sujeto que coincidía con las características señaladas.

El mismo tenía en su poder una Trek roja y celeste, y una pala con cabo de madera color marrón. Fue trasladado a la dependencia interviniente, donde se lo identificó como un joven de 26 años, domiciliado en esta ciudad, quien ingresó en carácter de aprehendido.

Los elementos quedaron secuestrados de manera preventiva mediante las actas correspondientes. Se labraron actuaciones de rigor y se efectuó la inspección ocular en el sitio. Se procura el comparendo del damnificado para recepcionar su declaración formal. Se dio intervención a la sede judicial de turno, que dispuso que, cumplidos los plazos legales de la aprehensión, el causante fije domicilio y recupere la libertad.

