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Un adolescente de 17 años fue interceptado por efectivos policiales durante un patrullaje preventivo en Río Gallegos, luego de intentar escapar de un control mientras circulaba en una motocicleta sin patente. El rodado fue secuestrado por infracciones a la normativa de tránsito.

El procedimiento tuvo lugar este martes, alrededor de las 4:30 de la madrugada, en la intersección de la avenida Eva Perón y el pasaje Lucrecio Ghio. Allí, personal del Puesto 23 advirtió que el conductor se desplazaba en un vehículo sin chapa identificatoria.

Al notar la presencia policial, el joven intentó evadir a los uniformados, pero fue interceptado a los pocos metros. Durante la identificación, los agentes constataron que era menor de edad y que no contaba con la documentación obligatoria para circular.

Tras la intervención de la División Comisaría jurisdiccional y de personal de Tránsito Municipal, se dispuso el secuestro de una motocicleta Kymco de 110 cc, en el marco de las infracciones detectadas. Por su parte, el adolescente fue notificado de las recomendaciones pertinentes en el sitio, de acuerdo con los protocolos establecidos.

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